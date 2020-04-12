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اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_الرياض سينعقد الاجتماع الافتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية (FMCBG) في 15 أبريل 2020. تجدون بالمرفق مفكرة لوجستيات الاعلام التي تتضمن تفاصيل الاجتماع بما في ذلك المؤتمر الصحفي الافتراضي والقنوات الرسمية للصور والفيديو والمستجدات. سينعقد المؤتمر الصحفي الافتراضي في الساعة 4:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة يوم 15 أبريل. على الاعلام التسجيل للمؤتمر الصحفي الافتراضي عبر الرابط التالي: نموذج تسجيل الإعلام. يجب رفع طلب التسجيل قبل يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة. سيستلم الإعلام المُصرّح رابط لرفع الأسئلة للمؤتمر الصحفي الافتراضي. سيتم نقل المؤتمر الصحفي مباشرة على تويتر. كما سيتم توفير رابط بث خالِ من الصور والنصوص المضافة.



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