شكرا لقرائتكم خبر

بنزين أبريل الأرخص منذ بداية زيادة الأسعار في الربع الرابع 2018

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

خفضت شركة أرامكو السعودية أسعار البنزين لشهر أبريل الحالي بنسبة 15% للنوع الأخضر، و28% للنوع الأحمر، وتعد أسعار البنزين لهذا الشهر الأرخص منذ بدء زيادة أسعار البنزين بالسعودية في الربع الرابع من 2018.

وبحسب نشرت أرامكو السعودية، الصادرة مساء أمس الأول، خفضت الشركة أسعار البنزين المحلية لسعر بنزين 91 في أبريل إلى 1.31 ريال، مقابل 1.55 ريال للتر عن مارس، بمقدار 24 هللة للتر تمثل نسبة تراجع 15.5%. كما خفضت سعر بنزين 95 إلى1.47 ريال في أبريل، مقابل 2.05 ريال للتر في مارس، بمقدار 58 هللة تمثل نسبة تراجع 28.3%.

وأبقت أرامكو سعر الديزل في أبريل عند مستوياته دون تغيير والبالغة 0.47 ريال، وكذلك الكيروسين عند 0.64 ريال، وغاز البترول المسال عند 0.75 ريال.

وأوضحت الشركة في بيانها أن تطبيق أسعار البنزين المحدثة سيكون ابتداء من الأربعاء 11 مارس لعام 2020. وأشارت إلى أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وكانت أرامكو السعودية أعلنت في 15 فبراير 2020 عن تعديل فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين من ربع سنوية إلى شهرية، وبدأ تطبيق أول سعر شهري في 16 فبراير. وأشارت الشركة حينها إلى أن التعديل سيكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

ويتوفر في السوق السعودية نوعان من البنزين 95 أوكتان و91 أوكتان، وكلما زاد رقم الأوكتان زادت مقاومة البنزين للاشتعال. ورقم الأوكتان مرتبط بنسبة ضغط المحرك، وهو مؤشر على مقاومة الوقود للقرقعة، وهو ما يحدد مقدار الضغط الذي يمكن أن يتحمله الوقود قبل الاشتعال.

ويناسب بنزين 91 معظم السيارات الحديثة، فيما يعد بنزين 95 الخيار الأمثل للسيارات ذات الأداء العالي، ويفضل الرجوع إلى دليل المالك للسيارة أو الاستفسار من الوكيل لمعرفة نوع الوقود المناسب. وتضع بعض الشركات ملصقا بنوع البنزين المناسب للسيارة داخل غطاء خزان الوقود.

وفي معظم الأحوال لن تستفيد المركبة من استخدام وقود برقم أوكتان أعلى من الموصى به في دليل المالك. ذلك يعني أنه باستثناء السيارات ذات الأداء العالي، من غير المحتمل أن تشعر بأي تغييرات تذكر عند استخدامك وقودا برقم أوكتان أعلى من الموصى به لسيارتك.

أسعار المنتجات لشهر أبريل 2020 (ريال/ لتر)

1.31 بنزين 91

1.47 بنزين 95

Advertisements

ديزل 0.47

الكيروسين 0.64

غاز البترول المسال0.75

مراجعة دورية شهرية

16 فبراير

1.55 بنزين 91

2.11 بنزين 95

11 مارس

1.55 بنزين 91

2.05 بنزين 95

11 أبريل

1.31 بنزين 91

1.47 بنزين 95