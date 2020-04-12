شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام العاشر من رمضان: متابعة يومية لالتزام أصحاب المصانع بحماية العمالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن لجنة إدارة الأزمة المشكل برئاسته تتابع يوميا الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية اللازمة من أجل حماية عمالة المصانع بكافة المستويات العمالية والإدارية، لاحتواء عدوى فيروس كورونا المستجد بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.

وقال الدكتور أيمن رضا، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن لجنة إدارة الأزمة تعمل يوميا على تدبير كافة المستلزمات الطبية سواء لأصحاب المصانع العاملة أو المستشفيات بالعاشر من رمضان، بالتعاون مع أحد المصانع المتخصصة فى هذه المنتجات، خاصة الكمامات والقفازات لحماية العاملين بالمصانع، وذلك منذ بدء الأزمة وحتى الآن.

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وعقدت جمعية مستثمرى العاشر مؤخرا اجتماعا مع محافظ الشرقية، من أجل وضع التدابير اللازمة لإدارة الأزمة فى الفترة المقبلة، والتى تشمل حركة البضائع والمواد الخام والأفراد من العمالة، وعادت حركة البضائع والعمال للعمل بشكل طبيعى فى المنطقة الصناعية فى العاشر من رمضان.

وشكلت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان لجنة لإدارة الأزمة برئاسته وعضوية مسئولى وزارة الصحة لمتابعة ورصد أية حالات إصابة بالفيروس فى المصانع وتطورات تطبيق إجراءات الوقاية اللازمة للحفاظ على العمالة، فضلا عن توفير التيسيرات المطلوبة لانتقال عمالة الوردية الثالثة ونقل البضائع والمواد الخام من وإلى المصانع بالمدينة.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، زيارة إلى بعض المصانع بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، وطالب أصحاب الأعمال بحماية العمالة خاصة من هم أكثر عرضة للإصابة.