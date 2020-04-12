شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يعلن صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة بـ5600 منفذ بداية من الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الهيئة القومية للبريد والبنك الزراعى سيقومان بصرف المنحة الأولى التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا وقدرها 500 جنيه، اعتبارا من الإثنين المقبل ولمدة ثلاث أيام، وذلك لنحو مليون ونصف المليون عامل غير منتظم.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن صرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة ستكون لمن تلقى رسالة نصية على هاتف التليفون المحمول لكل مستحق، يتضمن موعد ومكان صرفها سواء بمكتب بريد أو البنك الزراعى، مطالبا كل مستفيد من المنحة بالذهاب فى المكان والمعاد المحددة فى الرسالة المرسله إليه لصرفها، لمنع الزحام وحفاظا على سلامتهم.

وأوضح الوزير أنه سيتم صرف المنحة فى 5600 منفذ تتضمن مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ونحو 600 مدرسة ومركز شباب ومنافذ البنك الزراعى، كما كشف الوزير عن اتجاه لإطلاق خط ساخن لتلقى استفسارات المستحقين بهذا الشأن.

وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية تعلن الحكومة المصرية عن البدء فى صرف المرحلة الأولى من المنحة المقررة بقيمة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المستحقة والمتضررة من أحداث كورونا، ويتم صرف المنحة بناء على رسالة تصل من رقم 2030 على الشخصي للمستفيد، الذى سجله المستحق على موقع القوى العاملة، وسيتم إرسالها للمستحقين يوم الأحد الموافق 12 أبريل حتى الأربعاء الموافق 15 أبريل، سيعرف من خلالها عن موعد جاهزية الإعانة سواء كانت هيئة البريد المصري أو البنك الزراعى المصرى، أما من يمتلك حسابا شخصيا عبر البريد أو البنك الزراعى ستدخل المنحة فى حسابه بشكل فورى وسترسل للمستفيد رسالة نصية.