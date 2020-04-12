شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الصناعات الغذائية: 5 مليارات لتر لبن هالك سنويا.. و7 مقترحات لعبور أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس أحمد صقر عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن الهالك والفاقد من اللبن يصل إلى 5 مليارات لتر لبن سنويا، نتيجة الطرق التقليدية في جمع ونقل الألبان من المنتجين في المحافظات خاصة الإنتاج الريفى، مشيرا إلى أن هناك عدة مقترحات للحفاظ على هذا الإنتاج من الهادر.

وقال صقر لـ"الخليج 365"، إن هناك روشتة من 7 مقترحات يعمل عليها حاليا لعبور أزمة كورونا، خاصة في ظل زيادة ملحوظة في الطلب على الأغذية، نتيجة الشراء العشوائى بدافع الخوف من قبل المستهليكن، جراء تفشى فيروس كورونا، خاصة وأنه لم يتم الإعلان عن مدة انتهاء الإغلاق الجزئى، وهو ما يزيد من طلب المستهلكين على الشراء.

وأشار عضو الصناعات الغذائية، إلى أن أبرز مقترحات زيادة الإنتاج وعبور أزمة كورونا، هى ضرورة تقليل الفاقد لدى المنشآت الصناعية المختلفة، والتخزين الأمثل للسلع المختلفة خاصة والتي لها مدة صلاحية أقل، وتوسيع زراعة المحاصيل التي تدخل في صناعة السلع الغذائية، وتقليل حلقات نقل السلع خاصة الخضروات والفاكهة.

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وتابع "صقر"، أنه لابد من تحديد مصانع الأغذية والمستلزمات الطبية وإغلاق هذه المصانع على العاملين فيها، واستمرار إنتاجها، مشيرا إلى أن ألمانيا اتجهت إلى هذا الإجراء وذلك بهدف زيادة إنتاجية هذه الصناعات، وعدم تعريض العمالة فيها لخطر الانتقال في وسائل المواصلات، مما قد يؤدى إلى نقل العدوى والاتجاه للإغلاق.

وفى سياق متصل، قال أحمد صقر، إن الفترة الحالية تتطلب تقليل الهادر أيضا في إنتاج مصر من الألبان والذى يصل إلى 5 مليار لتر سنويا، لافتًا إلى أنه من الضرورى إنشاء مراكز لتجميع الألبان في القرى الأكثر إنتاجا للألبان، وذلك لضمان أفضل طريقة لجمع وحفظ الألبان.