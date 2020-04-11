الاقتصاد

وزراء المالية ومحافظي البنوك لـ«العشرين» يعقدون اجتماعًا افتراضيًا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء المالية ومحافظي البنوك لـ«العشرين» يعقدون اجتماعًا افتراضيًا والان نبدء بالتفاصيل

ينطلق الاجتماع الافتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (FMCBG) في 15 أبريل الجاري، برئاسة وزير المالية محمد الجدعان ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.

ويهدف الاجتماع إلى تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين والتي انعقدت في 26 مارس 2020.

ومن المقرر أن يستهل وزير المالية محمد الجدعان المؤتمر الصحفي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ثم يختتمه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزراء المالية ومحافظي البنوك لـ«العشرين» يعقدون اجتماعًا افتراضيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا