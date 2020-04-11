شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء المالية ومحافظي البنوك لـ«العشرين» يعقدون اجتماعًا افتراضيًا والان نبدء بالتفاصيل

ينطلق الاجتماع الافتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (FMCBG) في 15 أبريل الجاري، برئاسة وزير المالية محمد الجدعان ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.

ويهدف الاجتماع إلى تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين والتي انعقدت في 26 مارس 2020.

ومن المقرر أن يستهل وزير المالية محمد الجدعان المؤتمر الصحفي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ثم يختتمه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.