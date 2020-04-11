شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء المالية ومحافظي البنوك لـ«العشرين» يعقدون اجتماعًا افتراضيًا والان نبدء بالتفاصيل
ويهدف الاجتماع إلى تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين والتي انعقدت في 26 مارس 2020.
ومن المقرر أن يستهل وزير المالية محمد الجدعان المؤتمر الصحفي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ثم يختتمه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.
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