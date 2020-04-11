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12 إجراء احترازيا لتجنب الحوادث الكهربائية في المنازل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

دعت الشركة السعودية للكهرباء المشتركين إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بتوفير سلامتهم في منازلهم، محددة 12 اجراء احترازيا لتجنب الحوادث الكهربائية في المنازل.

ونبهت إلى الحرص على عدم الاستخدام الخاطئ للأجهزة الكهربائية، وإلى التأكد بين حين والآخر من أن الأسلاك والتمديدات في المنزل في حالة جيدة، وعدم ثنيها بقوة، والتأكد أيضا من فصل التيار عن الأسلاك المكشوفة، وتغطية المخارج الكهربائية للحماية.

وشددت على عدم سحب الفيش من المخرج الكهربائي بواسطة السلك، حتى لا يتسبب ذلك في تلفه وتحوله إلى مصدر خطر قاتل. كما نبهت إلى ضرورة استخدام أدوات ذات عزل عند صيانة منافذ الكهرباء، محذرة من خطورة وجود تمديدات كهربائية تحت السجاد والفرش، وفي الممرات والمداخل.

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وفيما يتعلق بالأجهزة، دعت «السعودية للكهرباء» إلى ترك مسافة لا تقل عن 15 سم لمحيط الأدوات الكهربائية التي تصدر حرارة، كالأفران والثلاجات، إضافة إلى فحص شبكة الغاز والكهرباء في الأفران، وفصل الأجهزة عن المصدر الكهربائي عند الانتهاء من استخدامها.

وأشارت إلى ضرورة فصل التيار عند حدوث خلل في أي جهاز كهربائي، وعدم إعادته إليه إلا بعد التأكد من إصلاحه، مؤكدة خطورة ملامسة الأجهزة الكهربائية الموصلة بالتيار أو أي مصدر كهربائي من قبل شخص مبتل بالماء، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تعرضه للصعق الكهربائي.

ونصحت الشركة الأهل بعدم شراء ألعاب الأطفال التي تعمل من خلال توصيلها بمصدر الكهرباء، والأفضل منها تلك التي تعمل بالبطاريات، ودعتهم إلى تعليم الأطفال على الابتعاد عن المصابيح الكهربائية وعدم لمسها، لأنها تكون ساخنة حينما تكون مضاءة.

يذكر أن «السعودية للكهرباء»، أطلقت حساب (السلامة SEC_SAFETY) في تويتر، ويعنى بتعزيز ثقافة السلامة في مختلف نواحي الحياة، خصوصا الكهربائية.