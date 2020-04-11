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إصدار نحو 12 ألف عقد للأراضي السكنية عبر تطبيق "سكني" في مارس الماضي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلّم برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان 11,758 قطعة أرض ضمن خيار الأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج خلال شهر مارس الماضي، بزيادة بلغت 33.6% عن شهر فبرير من العام ذاته، وتوزعت الأراضي في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد استكمال حجزها واختيارها واصدار عقودها من المستفيدين عبر موقع وتطبيق "سكني"، على ان يتم إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر من الاستلام والبدء في بنائها خلال عام واستكماله خلال 3 أعوام. وأوضح "سكني" في بيان صحافي، أن التسليم شمل 4986 أرض في منطقة جازان، و3217 أرض في منطقة نجران، و1026 أرض في المنطقة الشرقية، إضافة إلى 594 أرض في منطقة مكة المكرمة، و523 أرض في منطقة الرياض، و467 في منطقة القصيم، وفي منطقة عسير تم تسليم 319 أرضاً، و188 أرضاً في منطقة حائل، كما تم تسليم 153 أرض في منطقة المدينة المنورة، و110 في الحدود الشمالية، و87 في منطقة الجوف، كما سلم البرنامج 67 أرضاً سكنية في منطقة الباحة، و21 أرضاً في منطقة تبوك. ولفت البرنامج إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن إجراءات تسليم الأراضي السكنية مستمرة على مستوى جميع المخططات المكتملة، منوّهاً إلى أن مساحات الأراضي تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 م2 للقطعة الواحدة، حيث يتم التسليم بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب لهم من خلال الموقع الإلكتروني https://sakani.housing.sa/plans-map أو تطبيق "سكني" للهواتف الذكيّة. وبيّن "سكني" أن الأراضي السكنية التي يتم تسليمها للمستفيدين تعتبر إحدى الخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضاً فرص شراء الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضٍ وذلك لبناء منازلهم ذاتياً. وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم. يُذكر أن برنامج سكني سلَّم خلال العام الماضي 2019 نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة، من بين 137.906 قطع أراضٍ وفرها للحجز إلكترونيًا ضمن 146 مخططًا، فيما يستهدف البرنامج العام الجاري 2020 تطوير 72 مخططًا جديدًا توفّر أكثر من 90 ألف قطعة أرض؛ حيث تم العمل مع 79 مقاولًا مؤهلًا لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليار ريال، إذ تأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.