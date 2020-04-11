مع اقتراب شهر رمضان.. انخفاض حاد في أسعار الفول

كتب: ضياء السقا

شهدت أسعار الفول البلدي، انخفاضا حادا، عقب قرار وزارة الصناعة والتجارة بحظر تصدير البقوليات 3 أشهر.

من جانبه، قال عبور فرج، نائب رئيس شعبة البقوليات فى الغرفة التجارية، أن أسعار الفول البلدي تراجعت حوالى 10 آلاف جنيه للطن، ليهبط من 31 ألف إلى 21 ألف جنيه للطن.

وأضاف فرج في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن سعر كليو الفول البلدى للمستهلك سيهبط من 34 و36 جنيه إلى 24 و26 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن هذا التراجع يصب فى صالح المستهلكين وذلك مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع الطلب على الاستهلاك بشكل كبير.

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وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارًا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر اعتبارًا من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.

ويأتى هذا القرار فى إطار حرص الوزارة على تنفيذ الخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، وذلك ضمن الاجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد .

وقررت الوزيرة استثناء الفاصوليا الخضراء والبسلة الخضراء والفول السودانى، من القرار الوزارى الصادر مؤخرا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر، لتوفير احتياجات السوق الداخلي.