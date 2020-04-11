شكرا لقرائتكم خبر عن صيدليات 19011 تستحوذ على سلسلة رشدى مقابل 360 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر في سوق الدواء، بأن الدكتور حاتم رشدى مالك سلسة صيدليات رشدى الشهيرة، قام ببيع المجموعة إلى سلسلة صيدليات 19011 مقابل 360 مليون جنيه تقريبا، مشيرا إلى أن سبب البيع هو اتجاه الدكتور حاتم رشدى لتأسيس تجربة جديدة في صناعة الدواء وترك سوق الصيدليات.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أنه بموجب هذا الاتفاق ستقوم سلسلة 19011 بالسيطرة على 120 فرع لسلسلة رشدى، مع احتفاظ الأولى بكامل الأطقم من الصيادلة دون اللجوء إلى تسريحهم .

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وأشار المصدر إلى أن الاستحواذ الجديد يعتبر الأكبر في سوق الدواء المصرى خاصة بعد استحواذ 19011 على مجموعة إيمدج المالكة لـ17 صيدلية مؤخرا بعد ظهور السلسلة قبل عامين تقريبا.

وتابعت المصادر ، أن سلسلة 19011 تدخل في منافسة مع شركة المتحدة للاستحواذ أيضا على سلسلة صيدليات دوائى المملوكة للدكتور عصام عبد الفتاح منازع.