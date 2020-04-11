شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة البقوليات: تراجع بقيمة 10 آلاف جنيه فى سعر طن الفول بسبب حظر تصديره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبور فرج نائب رئيس شعبة البقوليات فى الغرفة التجارية، هبوط أسعار الفول البلدى حوالى 10 آلاف جنيه للطن، ليهبط من 31 ألف إلى 21 ألف جنيه للطن، عقب قرار وزارة الصناعة والتجارة بحظر تصدير البقوليات 3 أشهر.

وأضاف فرج لـ"الخليج 365"، أن سعر كليو الفول البلدى للمستهلك سيهبط من 34 و36 جنيه إلى 24 و26 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن هذا التراجع يصب فى صالح المستهلكين وذلك مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع الطلب على الاستهلاك بشكل كبير.

وأضح عبور فرج، أن إنتاج الفول البلدى يسجل 15% من حجم الاستهلاك، ووقف التصدير يتيح هذه الكميات للأسواق الداخلية، مما ينعكس بصورة كبيرة على الأسعار للمستهلك النهائي.

Advertisements

وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر اعتبارًا من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية .

ويأتى هذا القرار فى إطار حرص الوزارة على تنفيذ الخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، وذلك ضمن الاجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد .

وقررت الوزيرة استثناء الفاصوليا الخضراء والبسلة الخضراء والفول السودانى، من القرار الوزارى الصادر مؤخرا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر، لتوفير احتياجات السوق الداخلي.

ووفق تعديلات القرار سيتم السماح بتصدير 3 محاصيل فى شكلها الطازج مع استمرار الحظر على الجاف، على أن يشمل وقف التصدير الفول والعدس لتلبية احتياجات السوق الداخلى وليست البقوليات الطازجة مثل البسلة الخضراء والفاصوليا الخضراء والفول السوداني.