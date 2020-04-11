شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد أبراج العلمين ويطمئن على الالتزام بإجراءات سلامة العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جولته بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد منطقة الأبراج الشاطئية، حيث يجري تنفيذ 15 برجاً، بارتفاعات تصل إلى 42 دورا، وجارٍ تنفيذ الدور الـ42 بأحد الأبراج، بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات للواجهات، كما تم البدء فى تنفيذ ٣ أبراج أخرى، ضمن المرحلة الثانية والتى تضم ١٠ أبراج شاطئية.

واطمأن الدكتور عاصم الجزار، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات لضمان سلامة وصحة العاملين بالمشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، سواء في مواقع العمل، أو المكاتب، أو أماكن مبيت وإقامة العمال، واستمرار العمل فى مختلف المواقع، مؤكداً أنه سيتم الاستعانة بشركات مياه الشرب لتعقيم وتطهير المواقع بشكل دورى، والتنسيق مع شركات المقاولات لتوفير الكمامات والقفازات وغيرها من أدوات الحماية والوقاية للعاملين.

Advertisements

كما تفقد وزير الإسكان ومرافقوه، كبارى البواغيز الجارى تنفيذها، ومنطقة البحيرات الشاطئية، حيث يجرى تنفيذ أعمال تكريك البحيرات، وفتح البواغيز، كما تجول الوزير بالمنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وفندقا صغيرا وعددا من المحال.

وأكد وزير الإسكان، أن الأولوية الأولى، هى حماية أرواح وصحة جميع العاملين بالمشروعات، والحفاظ على سلامتهم، فمن يستطيع من الشركات أن يستمر فى العمل بنسبة 100٪ من قوة العاملين، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية الصارمة، فليستمر بالعمل، ومن يستطيع الاستمرار فى العمل، بنسبة 50 ٪ من قوة العمل، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، فليستمر بالعمل، موضحاً أن الشركات التى لا تستطيع أن توفر الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين، يمكنها إيقاف العمل لمدة أسبوعين، حتى تتضح الصورة فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد، مع إلزام مقاولى الباطن بصرف 50 ٪ من مستحقات العاملين، بما فيها العمالة غير المنتظمة، خلال تلك الفترة.