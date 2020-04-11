شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز دمياط الجديدة: إلزام شركات المقاولات باتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية العاملين من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، على جميع الشركات العاملة في تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينتي دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة باتخاذ جميع الاحتياطات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والواجب مراعاتها للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمواقع المختلفة بالمدينتين، وكذا الإلتزام بتعليمات وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم إلزام الشركات باتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها، وهي توفير وسائل الحماية من كمامات وخلافه، وكذا تطهير وتعقيم وسائل نقل العمالة إلى جانب توفير جهاز قياس الحرارة بكل موقع عمل، والحفاظ على المسافات الآمنة بين العاملين، وتوفير أدوات النظافة الشخصية لجميع العاملين بالموقع ، وعدم السماح للعمالة بأي تجمعات في مواقع تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدينتين.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفى إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة علي تنفيذ خطة الدولة الشاملة في الإنتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها.

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كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أصدر تعليمات مشددة فى خطابات رسمية لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالتنبيه على جميع الشركات العاملة بالمشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، باتخاذ جميع الاحتياطات الواجب مراعاتها للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمواقع المختلفة، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بانتهاج سبل الوقاية من انتشار الفيروس في جميع مواقع العمل بالجمهورية.

وأكد الوزير أنه سبق الاجتماع مع مسئولى الشركات التى تعمل بمشروعات الوزارة منذ أسبوع تقريبا، والتأكيد على ضرورة الاهتمام بالإجراءات الاحترازية والوقائية فى كل مواقع العمل، كما قامت الوزارة، ممثلة، فى شركات مياه الشرب والصرف الصحى، بحملات تعقيم وتطهير لمواقع العمل والسكن للعاملين بالمدن الجديدة، فى إطار جهودها للحفاظ على صحة وسلامة العاملين فى المشروعات المختلفة.

وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن: إن الإجراءات الواجب اتباعها، تشمل على سبيل المثال لا الحصر، توفير وسائل الحماية من كمامات وقفازات وخلافه، وكذا توفير جهاز قياس الحرارة بكل موقع عمل، والحفاظ على المسافات الآمنة بين العاملين، وتوفير أدوات النظافة الشخصية لجميع العاملين بالموقع ، وتطهير وتعقيم جميع وسائل المواصلات المستخدمة في نقل العمالة، وعدم السماح بأي تجمعات للعمالة بالموقع، مؤكداً أن الشركات تتحمل المسئولية الكاملة لتنفيذ تلك الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، وعلى أجهزة المدن الجديدة مراجعة تلك الشركات.