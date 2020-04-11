8 معلومات عن منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن بدء صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة يوم الإثنين المقبل.

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، يوم الخميس الماضي، لمناقشة الآليات التنفيذية لمبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، والتي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحضر الاجتماع وزراء القوى العاملة، والتموين، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات، والتضامن الاجتماعي، ورئيس المجلس القومي للمرأة، وممثلو الجهات المعنية.

ورصدت صحيفة "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن المنحة:

- من المقرر صرفها لمدة 3 أشهر لكل عامل يومية.

- وصل عدد المسجلين حتى الآن لـ مليون ونص عامل

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- كارت بريد atm مجانا لصرف المنحة الثانية والثالثة

- دعا عدد من نواب البرلمان إلى مدة فترة التسجيل والتى انتهت أمس الخميس 9 أبريل

- تبدأ عملية الصرف خلال الفترة من الاثنين 13 أبريل وحتى الخميس 16 أبريل

- تستهدف هذه العملية كل من سجل بياناته، حتى نهاية عمل أمس الخميس 9 أبريل، وتم التأكد من استحقاقه

- سيصل لكل مستحق رسالة نصية من 2030 على رقم التليفون المحمول المسجل قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف

- سيتم تخصيص يوم عقب انتهاء المدة، من أجل صرف مستحقات من سيتخلف عن الصرف في اليوم المخصص له.