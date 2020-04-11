شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتلقى 400 طلب ترخيص بناء "أون لاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن الجهاز تلقى ما يقرب من 400 طلب من خلال الاون لاين، وذلك لاستخراج تراخيص البناء لقطع الأراضى الخاضة بهم.

وأضاف المهندس أمين غنيم، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه بمجرد تلقى الطلبات تم التعامل معها ومخاطبة أصحاب هذه الطلبات لاستكمال بعض الأوراق والإجراءات الخاصة، ومنها سداد المبالغ المالية المطلوبة لاستخراج ترخيص البناء، موضحا أن هناك عدة طرق لسداد المبالغ المالية إما من خلال الحضور لمقر الجهاز، أو السداد والتحويل من خلال الانترنت.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أن جهاز المدينة وفر أيضا كمامات للجمهور المتعامل مع الجهاز، وخاصة المواطنين الراغبين في استكمال إجراءات التراخيص البناء والطلبات المقدمة منهم، في محاولة لمواجهة فيروس كورونا.

كان جهاز مدينة القاهرة الجديدة، قد أعلن عن تخصيص بريد إلكتروني خاص بمعاملات رخص البناء، حرصًا من الجهاز على استمرار الخدمة وتيسير الإجراءات على المواطنين للحصول على خدمات تراخيص البناء.

وقال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إن البريد الإلكتروني الخاص باستقبال طلبات تراخيص البناء، ([email protected]).

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وأضاف غنيم، أن العميل لابد من رفع كافة المستندات اللازمة على البريد الإلكتروني بصيفة الـPdf، ثم استيفاء بيانات القطعة بالكامل مع وجود رقم تليفون للتواصل، لافتا إلى أنه تتم المراجعة من قبل الإدارة المختصة، والتواصل مع المواطنين من خلال اليميل لاستيفاء باقي المستندات اللازمة".

وأوضح رئيس الجهاز، أنه بعد ذلك يتم التواصل مع صاحب الطلب للحضور إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز لاستكمال باقي الإجراءات.