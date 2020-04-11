شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة لاتحاد الصناعات لوقف استيراد شحنات من الأسمنت الأبيض من تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفقت لجنة الصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال المصريين، مع المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، على تقديم مذكرة للاتحاد للحد من استيراد شحنات من الأسمنت الأبيض من تركيا، خاصة في ظل عمل المصانع المحلية بنصف طاقتها الإنتاجية، في المقابل فأنه جارى وصول شحنات من تركيا، وهو ما يهدد الصناعة المحلية.

كما اتفقت اللجنة، بحسب ما ورد فى اجتماعها مع رئيس اتحاد الصناعات، الحصول على قائمة بالضوابط المواصفات التي تشترطها هيئة الشراء الموحد للأجهزة والمعدات الطبية التي تطلبها والمنتجة محلياً، مع تعميم تلك المواصفات على أعضاء الجمعية.

Advertisements

وأكد أعضاء لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، على أن الفترة الحالية تعتبر فرصة ذهبية للنهوض بجودة المنتج المحلى نظراً لاعتماد الدولة بشكل أساسى على المنتج المحلى خلال فترة ما بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، وإيقاف الاستيراد للمنتجات المنافسة الأمر الذى سيستغرق فترة قد تمتد لسنة على الأقل لرجوع انتظام الخريطة الصناعية مرة أخرى، وعلى الجانب الآخر فأن الأسواق الخارجية ستستغرق نفس الفترة تقريباً للرجوع وانتظام عجلة إنتاجها.

وأشار أعضاء اللجنة، إلى بدء عودة العمل بالمصانع الصينية مرة أخرى، وهو ما يثير التخوف من قيامهم بإغراق السوق المصرية بمنتجاتهم، لذا يجب إحكام الرقابة خلال الفترة القادمة للتحكم في هذا الأمر بالشكل المطلوب، لافتين إلى بعض بنود اتفاقية الجات، والتي تسمح بمنع استيراد بعض المنتجات في أوقت الأزمات، لذا يجب التركيز على تطبيق هذه البنود خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن ذلك سيساعد على إحلال هذه المنتجات بالمنتج المحلى.