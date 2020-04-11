شكرا لقرائتكم خبر عن 34 % ارتفاعا في مبيعات الأسمنت خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت البيانات الصادرة عن شركة أسمنت اليمامة، قيام 6 شركات بتصدير 175 ألف طن من الأسمنت خلال شهر مارس 2020، في مقدمتها شركة «أسمنت السعودية» والتي صدّرت نحو 81 ألف طن، تليها «أسمنت تبوك» بتصدير 46 ألف طن و«أسمنت ينبع» صدّرت حوالي 33 ألف طن.
فيما قامت 5 شركات بتصدير الكلنكر خلال شهر مارس 2020، تصدرتها «أسمنت السعودية» والتي صدّرت نحو 212 ألف طن، يليها كل من «أسمنت العربية» بتصدير 98 ألف طن و«أسمنت ينبع» بتصدير 94 ألف طن.
وعلى صعيد المبيعات المحلية للشركات فقد شهدت جميعها نموًا في مبيعاتها، تصدرتها «أسمنت حائل» بـ64 % مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، تليها «أسمنت أم القرى» بنسبة 62 %، ثم «أسمنت الصفوة» و«أسمنت القصيم» بنسبة 53 % و51 % على التوالي.
أما على صعيد إنتاج الكلنكر، فقد أظهرت البيانات انخفاضًا في إنتاج الشركات خلال شهر مارس 2020 بنسبة 5.7 %، حيث بلغ 3.9 مليون طن، قياسًا بـ4.1 مليون طن في مارس 2019.
في حين بلغت مخزونات الكلنكر في نهاية شهر مارس من هذا العام 39.55 مليون طن، منخفضة بنحو 4.7 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، والتي بلغت حينها 41.49 مليون طن.
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