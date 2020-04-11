شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: 46 % من المخالفات مغالاة في الأسعار والان نبدء بالتفاصيل
واستهدفت الجولات التي نفذتها الفرق الرقابية خلال الفترة من 7 مارس إلى 8 أبريل، أسواق الجملة ومخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت، ومحلات بيع اللحوم، والخضراوات والفواكه والأسماك، والمخابز، ومحطات الوقود.
وأوضحت الوزارة أنها طبّقت الغرامات الفورية على المخالفين، لافتة إلى أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة المنتجات والمخزون، وتدفق إمدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية.
وأكدت أهمية الاستهلاك المتوازن لكل السلع، وعدم الإسراف بشراء كميات تزيد على الاحتياج، وأشارت إلى أنها تستقبل البلاغات والشكاوى على مدى 24 ساعة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو الرقم 1900.
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