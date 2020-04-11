فرنسا تخصص 20 مليار يورو لإعادة رسملة الشركات الوطنية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، أمس الجمعة، إن الحكومة جنبت 20 مليار يورو (21.7 مليار دولار) للمساهمة في ضخ رأسمال بالشركات الكبرى التي تواجه صعوبات لتخطي أزمة فيروس كورونا.
كان لو مير كرر تعهداً بمساعدة كبرى الشركات الفرنسية في تجاوز أزمة فيروس كورونا عبر شراء حصص فيها، أو حتى تأميمها إذا اقتضت الضرورة.
وقال لو مير لإذاعة فرنسا 1: «قررنا وضع ائتمان في الصندوق، وضع 20 مليار يورو في الصندوق الخاص لدعم رأسمال الشركات التي تحتاج إليه، سواء كانت عامة أو خاصة».
والأموال مخصصة ضمن حزمة تدابير للأزمة زادها لو مير لأكثر من مثليها أول أمس الخميس، لتبلغ 100 مليار يورو والتي من المقرر أن ينظر البرلمان في الموافقة عليها الأربعاء القادم.
وإير فرانس كيه.إل.إم الأولى في قائمة الشركات التي ربما تحتاج لأموال حكومية.
(رويترز)
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