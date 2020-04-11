شكرا لقرائتكم خبر عن إجماع دولي على ضرورة المساهمة في خفض إنتاج النفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت وكالة الأنباء السعودية، أمس الجمعة، بأن العاهل السعودي الملك سلمان، استعرض في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أهمية التعاون بين الدول المنتجة للنفط، بعد اجتماع مجموعة أوبك بلس يوم الخميس . وشدد الزعماء على أهمية التعاون بين الدول المنتجة للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة ودعم النمو في الاقتصاد العالمي.

أقرت منظمة الدول المصدرة للنفط ومنتجو الخام من خارج أوبك، مجموعة قرارات تهدف إلى إعادة التوازن في سوق النفط حتى إبريل/‏‏نيسان 2022، وهي خطوة من شأنها أن تنهي حرب الأسعار بين السعودية وروسيا.

بحسب بيان نشرته منظمة أوبك على موقعها الإلكتروني، أمس الجمعة، فإن الدول المشاركة في إعلان التعاون أعادت تأكيد الالتزام بالاتفاق من أجل الحفاظ على تحقيق الاستقرار في سوق النفط. وضغطت السعودية وروسيا وحلفاؤهما على المكسيك، أمس الجمعة، للانضمام إلى اتفاق بشأن تخفيضات جماعية للإنتاج تعادل 10% من الإمدادات العالمية ودعوا الولايات المتحدة ومنتجين آخرين إلى خفض 5% أخرى.

وتصدرت خطة الخفض، جدول أعمال اجتماع أمس الجمعة، المنعقد عن بعد لوزراء طاقة مجموعة العشرين بعد أن توصلت موسكو والرياض ودول أخرى، في إطار مجموعة أوبك بلس، لاتفاق بعد محادثات مطولة الخميس، لكنه تعثر عندما رفضت المكسيك المبادرة، قبل أن يتم التوصل لاتفاق لاحقاً بتدخل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتراجعت أسعار النفط لأدنى مستوياتها في 20 عاماً؛ إذ أدت تدابير عالمية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا إلى انهيار الطلب على الخام في ذات الوقت الذي خاضت فيه موسكو والرياض معركة على الحصص السوقية، مما ضخ مزيداً من النفط.

إمدادات ميسورة التكلفة

أبلغ وزير الطاقة السعودي مؤتمر مجموعة العشرين، أمس الجمعة، أنه من الضروري ضمان إمدادات طاقة ميسورة التكلفة لتسهيل تعافي الاقتصاد العالمي.

وقال الوزير الأمير عبد العزيز بن سلمان في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر بدائرة تلفزيونية مغلقة لوزراء طاقة دول المجموعة: «في هذه الأزمة العالمية، تعد إمدادات الطاقة الموثوقة والميسورة التكلفة، والتي يسهل الوصول إليها، ضرورية لتمكين الخدمات الأساسية، بما فيها خدمات الرعاية الصحية، لضمان قدرتنا على دفع جهود التعافي الاقتصادي».

وضع قاس

ومن جهته، تحدث وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، أمس الجمعة، عن وضع قاس في أسواق الطاقة العالمية، قائلاً إن جائحة فيروس كورونا والفائض الضخم من معروض النفط خلقا مزيجاً قاتلاً.

وقال برويليت في كلمته لاجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين «حان الوقت أن تبحث جميع الدول بجد عن كل ما يمكن لكل منها بذله لعلاج اختلال العرض والطلب... ندعو جميع الدول إلى تسخير شتى الأدوات التي تحت تصرفها للمساعدة في تقليص الفائض».

لجنة لتنسيق

ودعا وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مجموعة العشرين، أمس الجمعة، إلى الانضمام لجهود كبار منتجي النفط، في إطار تحالف أوبك+، من أجل استقرار أسواق الطاقة، واقترح أيضاً تشكيل لجنة لتنسيق الجهود الرامية إلى جلب الاستقرار إلى السوق. وقال نوفاك: «مجموعة من إجراءات خفض الإنتاج، الرامية إلى استقرار السوق، جرى الاتفاق عليها تحت صيغة أوبك+ من المنتظر أن يكون لمجموعة العشرين دور يتمثل في الدعم الشامل لهذه الجهود»،

لكن المكسيك، وهي في خلاف منذ فترة طويلة مع واشنطن على خلفية خطة ترامب بناء سور بين البلدين، لا تعبأ كثيراً بانخفاض أسعار النفط بسبب برنامجها للتحوط الفريد، والذي يحميها من تراجعات النفط.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أمس الجمعة إن الولايات المتحدة وافقت الخميس على تنفيذ خفض إضافي لإنتاج النفط قدره 250 ألف برميل يومياً لمساعدة المكسيك على المساهمة في التخفيضات العالمية.

وقال لوبيز إن المكسيك ستخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يومياً، مضيفاً أن ترامب هو الذي تواصل معه.

وقال في مؤتمر صحفي أمس الجمعة: «ترامب تواصل معنا»، وبموجب اتفاق أوبك الجمعة كان على المكسيك خفض إنتاجها بمقدار 400 ألف برميل يومياً. لكن المكسيك قاومت، وأرادت أن يقتصر خفضها على 100 ألف برميل فقط يومياً، وصرّح لوبيز أوبرادور أن ترامب وافق على خفض الإنتاج الأمريكي بمقدار 250 ألف برميل يومياً «كتعويض» عن المكسيك.

وأغلق برنت يوم الخميس عند نحو 32 دولاراً للبرميل، وهو نصف مستواه في نهاية 2019، وكان الدعم الذي تلقاه من التخفيضات غير المسبوقة التي وضعتها أوبك+ ضئيلاً.

وأغلقت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون 23 دولاراً للبرميل، وهو المستوى الذي يكبد أغلبية صناعة النفط الأمريكية خسائر. وضعت أوبك+، التي تجمع بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاء آخرين، خططاً لتخفيضات تبلغ في المجمل عشرة ملايين برميل يومياً في مايو/‏أيار ويونيو/‏حزيران، مع مطالبات من مسؤولي أوبك+ للمنتجين في الولايات المتحدة وغيرها بخفض خمسة ملايين برميل يومياً أخرى.

وحتى إذا ضمنت أوبك+ الاتفاق على تلك التخفيضات فإن ذلك سيقلص ما يوازي 15 في المئة من الإنتاج العالمي، ليظل الفائض من الخام بالسوق ضخماً في ظل تهاوي الطلب بما يصل إلى 30 في المئة.

نبذ الخلافات

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول الخميس إن الدول المستوردة للنفط يمكن أن تقدم بعض الدعم الإضافي خلال محادثات اليوم عن طريق الإعلان عن مشتريات إضافية للخام لاحتياطياتها الاستراتيجية. لكن عندما تمتلئ طاقة التخزين العالمية براً وبحراً بسرعة فائقة، فلن يكون بإمكان الكثير من المستوردين الشراء.

وفي بيان أمس الجمعة، قال بيرول إن لديه الأمل في أن محادثات مجموعة العشرين سوف «تساعد على إعادة بعض الاستقرار الضروري جداً لأسواق النفط».

ودفعت الأزمة في سوق النفط روسيا والسعودية لنبذ الخلافات بعد الخصومة التي اكتنفت اجتماعهما في مارس/‏آذار في إطار أوبك+؛ حيث دفعهما خلاف على الطريقة المثلى لمواجهة تراجع الأسعار إلى إلغاء اتفاقهما الذي كان قائماً وقتئذ للحد من الإنتاج، والذي ساعد على تحقيق التوازن بالسوق لثلاث سنوات.

وقال الكرملين إن محادثات الخميس أظهرت الرغبة في التنسيق من أجل «تحقيق الاستقرار في وضع تجارة النفط العالمية والحد من التأثير السلبي لتقلب أسعار النفط على الاقتصاد العالمي».

يفترض الاتفاق أن يخفض جميع الأعضاء الإنتاج بنسبة 23 في المئة؛ حيث تقلص السعودية وروسيا بمقدار 2.5 مليون برميل يومياً لكل منهما ويخفض العراق بأكثر من مليون برميل.

واتفقت الرياض وموسكو على أن يجري حساب تخفيضات كليهما من خط أساس أكتوبر/‏تشرين الأول 2018 عند 11 مليون برميل يومياً على الرغم من أن إمدادات السعودية قفزت إلى 12.3 مليون برميل يومياً في إبريل/‏نيسان.

وأظهرت وثيقة لأوبك+ أنه بموجب الخطط، ستقلص أوبك+ التخفيضات إلى ثمانية ملايين برميل يومياً في الفترة من يوليو/‏تموز إلى ديسمبر/‏كانون الأول ثم تخففها مجدداً إلى ستة ملايين برميل يومياً في الفترة بين يناير/‏كانون الثاني 2021 وإبريل/‏نيسان 2021.

وقال يو.بي.إس إن التخفيضات تظل غير كافية. وأضاف: «ما زلنا نتوقع هبوط برنت إلى 20 دولاراً للبرميل أو أقل في الربع الثاني من 2020». (وكالات)

اتفاق «أوبك بلس».. جدول أعمال لعامين

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اتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا يوم الخميس على خفض إنتاجهم النفطي أكثر من الخُمس، وقالوا إنهم يتوقعون انضمام الولايات المتحدة ومنتجين آخرين إلى جهودهم الرامية إلى رفع الأسعار التي تعصف بها أزمة فيروس كورونا.

الاجتماع الوزاري

وأكدت الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري- الاستثنائي- التاسع للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارجها التزامها المستمر بإعلان التعاون من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق النفط، والمحافظة عليه، وبالمصالح المشتركة للدول المنتجة، وبتوفير إمدادات آمنة واقتصادية وذات كفاءة عالية وللمستهلكين، وبعوائد عادلة لرؤوس الأموال المستثمرة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو لعقد الاجتماعات على شبكة الإنترنت الليلة الماضية برئاسة كل من الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيساً ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك رئيساً مشاركاً.

ورحب الاجتماع في بيان صدر فجر أمس الجمعة، بمشاركة كل من الأرجنتين وكولومبيا والإكوادور ومصر وإندونيسيا والنرويج وترينيداد وتوباجو والمنتدى الدولي للطاقة، بصفة مراقبين.

اتفاق الخفض

* توافقت الدول المشاركة في الاجتماع على نقاط عدة من أهمها إعادة تأكيد إطار العمل الخاص بإعلان التعاون، والذي تم التوقيع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2016، وأعيد التصديق عليه في الاجتماعات اللاحقة، إضافة إلى ميثاق التعاون، الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 2 يوليو 2019.

* تم الاتفاق بين الدول المشاركة في الاجتماع على إجراء تخفيضات على إنتاجها الإجمالي من خام النفط بمقدار 10 ملايين برميل يومياً، بدءاً من 1 مايو 2020، ولمدة تبلغ شهرين تنتهي في 30 يونيو 2020.

* خلال مدة الأشهر الستة التالية، بداية من 1 يوليو 2020 إلى 31 ديسمبر 2020، سيكون مقدار التخفيض الإجمالي المتفق عليه هو 8 ملايين برميل يومياً.

* يتبع ذلك تخفيض قدره 6 ملايين برميل يومياً لمدة ستة عشر شهراً تبدأ من 1 يناير 2021 وحتى 30 إبريل 2022.

* الأساس المرجعي لحساب التعديلات هو إنتاج النفط لشهر أكتوبر 2018، فيما عدا بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية والاتحاد الروسي، والأساس المرجعي لكل منهما هو 11 مليون برميل يومياً.

* سيكون القرار الذي تم التوقيع عليه أمس ساري المفعول حتى 30 إبريل 2022؛ ومع ذلك، فسوف يتم النظر في إمكانية تمديد القرار في شهر ديسمبر 2021.

دعوة للدول المنتجة

وشددت الدول المشاركة على دعوة جميع الدول المنتجة الكبرى للمساهمة في الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السوق.

وأعادت تأكيد أهمية دور اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج، وتمديد التفويض الخاص بها، وعضويتها، لكي تقوم بالمراجعة الدقيقة لأحوال السوق العامة، ولمستويات إنتاج النفط، ومستوى الالتزام بإعلان التعاون، وبهذا البيان، يدعمها في ذلك كل من اللجنة الفنية المشتركة وأمانة أوبك. ولفتت إلى أن مراقبة الالتزام بإعلان التعاون سيجري تطبيقه على إنتاج خام النفط، بناء على المعلومات المستمدة من المصادر الثانوية، وفقاً للمنهجية المطبقة لدى الدول الأعضاء في منظمة أوبك.

الاجتماع المقبل

ودعت الدول المشاركة إلى الاجتماع في 10 يونيو 2020 عبر تقنية الفيديو لتحديد الإجراءات الإضافية. وأوضحت أن الاتفاق على ما سبق تم بين الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة من خارجها والمشاركة في إعلان التعاون، باستثناء المكسيك، ولهذا، فالاتفاق مشروط بموافقة المكسيك، والتي وافقت في وقت لاحق، بعد صدور البيان.

النرويج تعتزم خفض الإنتاج

ألمحت النرويج، أكبر منتج للنفط في غرب أوروبا، أمس الجمعة، إلى أنها يمكن أن تخفض إنتاجها إذا جرى تنفيذ اتفاق تفاوضت عليه دول ما يعرف باسم أوبك بلس كما هو مخطط.

وشاركت وزيرة البترول والطاقة النرويجية تينا برو في اجتماع مجموعة العشرين لبحث الوضع في سوق الطاقة بعد تضرر الطلب والأسعار بفعل أزمة فيروس كورونا.

وبلغ إنتاج النرويج، وهي ليست عضواً في أوبك، من الخام 1.75 مليون برميل يومياً في فبراير/‏ شباط، بارتفاع 26 بالمئة من مستواه قبل عام. وبلغ إنتاج سوائل النفط، التي تشمل مكثفات وسوائل الغاز الطبيعي، 2.1 مليون برميل يومياً.(رويترز)

الهند: قوة مهام بشأن الخطوات التالية

قالت وزارة النفط الهندية في بيان، أمس الجمعة، إن وزراء طاقة دول مجموعة العشرين سيقترحون في بيانهم المشترك تشكيل قوة مهام لإسداء المشورة للوزراء في ما يتعلق بالخطوات التالية لتحقيق الاستقرار بأسواق النفط في خضم جائحة فيروس كورونا.

وأبلغ وزير النفط، دارميندرا برادان، الاجتماع أنه رغم تهاوي الطلب الهندي على الوقود بسبب الإغلاق الشامل المفروض لاحتواء تفشي الفيروس، فإن الهند ستظل مركزاً للطلب العالمي على الطاقة، مقدراً جهود «أوبك بلس».

وحثت الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، المنتجين على استهداف أسعار «في المتناول» من أجل تعاف للطلب يقوده الاستهلاك. (رويترز)

كندا تعمل مع أمريكا على تحقيق استقرار النفط

قال شيموس أوريجون وزير المواد الطبيعية الكندي بعد محادثة هاتفية أجراها مع وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت إن كندا والولايات المتحدة ستعملان مع مجموعة العشرين للقوى الصناعية لتحقيق استقرار في سعر النفط.

وقال أوريجون في بيان «عدم استقرار أسعار النفط يلحق الضرر بالعاملين الكنديين في النفط وأسرهم».

بوتين وترامب ناقشا اتفاق «أوبك بلس»

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشا في مكالمة هاتفية أمس الجمعة اتفاقاً عالمياً محتملاً بشأن تخفيضات إنتاج النفط للمجموعة المعروفة بأوبك+. وأضاف أن ترامب أبلغ بوتين بشأن محادثاته مع قيادات بعض الدول المنتجة للنفط. واتفقا على مواصلة النقاش بخصوص النفط.

وقال الكرملين إن الزعيمين بحثا أزمة فيروس كورونا وكذلك التعاون في مجال الفضاء.(رويترز)