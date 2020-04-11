16818 منشأة تلبي الاحتياجات الغذائية لسكان دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

تلبي حكومة دبي احتياجات السكان من المواطنين والمقيمين من السلع والمواد الغذائية على مدار الساعة من خلال 16818 منشأة تجارية متنوعة الأنشطة بين التعاونيات والجمعيات الاستهلاكية والبقالات والسوبر ماركت والمطاعم والمقاهي وتجارة اللحوم والدواجن والأسماك والحبوب والبقول والصناعات الغائية.

وكشفت بيانات «دائرة التنمية الاقتصادية» في دبي أن الأنشطة التجارية العاملة في قطاع الأغذية تتوزع إلى 1047 منشأة للتعاونيات والجمعيات الاستهلاكية، و1934 بقالة ومتجراً، و8691 مطعماً ومقهى، و4323 لتجارة المواد الغذائية كاللحوم والدواجن والأسماك والغلال والحبوب والبقول، إضافة إلى 823 منشأة للصناعات الغذائية.

من جهتها، أكدت وزارة الاقتصاد وجود فائض كافٍ وبشكل كبير من الخضراوات والفواكه والسلع الغذائية؛ لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في الدولة؛ إضافة إلى احتياجات دول مجاورة، مع استمرار حركة التوريد بشكل طبيعي.

وكانت حكومة دبي قد أعلنت عن العديد من القرارات والتدابير الاحترازية؛ لوقف انتشار فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد-19)، من خلال إغلاق العمل في المراكز التجارية والمقاهي وصالونات الحلاقة والتجميل ومراكز اللياقة البدنية وغيرها، وقننت عمل المطاعم على أساس التوصيل للمنازل أو خدمة السيارة فقط، في الوقت الذي شددت فيه على أهمية مواصلة منافذ بيع المواد الغذائية والطبية عملها كالمعتاد مع تطبيق شروط التعقيم والتباعد الاجتماعي.