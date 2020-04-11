شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات الأفراد في ظل الأزمات.. ضياع الخصوصية وغياب الضمانات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حمدي سعد

دفعت التطورات العالمية تجاه انتشار فيروس «كورونا» المستجد، بملف خصوصية بيانات الأفراد للواجهة مجدداً، عبر استخدام هذه البيانات التي تجمعها الشركات الكبرى عن الأفراد؛ بهدف ظاهره الرحمة، وهو تقديم الخدمات بطريقة سلسلة وسريعة، فيما يظل التساؤل مفتوحاً عن الضمانات التي تكفل خصوصية البيانات، وعدم استغلالها لأغراض تجارية أو بيعها لطرف ثالث؛ لاستخدامها في أغراض غير قانونية، لاسيما وقت الأزمات.

تؤكد قوانين دولة الإمارات على مراعاة خصوصية بيانات الأفراد، وعدم تسريبها لأي جهة أخرى وفق إطار واضح وصريح، وتجريم أية أعمال تخل بذلك، والتي تعد من أهم أشكال التعدي على الحياة الخاصة للأفراد، وفق نصوص واضحة وصريحة، تتضمن عقوبات وإجراءات صارمة.

ويقول ممثلو جهات وشركات تتداخل أعمالها مع بيانات الأفراد والشركات الخاصة، إن لدى شركاتهم التزامات قانونية وتقنية صارمة لا تسمح بتبادل بيانات الأفراد الخاصة مع أي طرف آخر إلا في حدود تنص عليها بنود الخصوصية التي يوقع عليها الأفراد؛ بعد الاطلاع والتوقيع عليها.



خطورة تسريب البيانات الصحية



يقول مروان عبد العزيز جناحي، مدير عام مجمّع دبي للعلوم: «تنبع أهمية قوانين حماية البيانات من أهمية البيانات ذاتها؛ حيث باتت أغلى سلعة في العالم، فيما يتزايد الاعتماد على البيانات بصورة كبيرة جداً يوماً بعد يوم، فعلى سبيل المثال ينمو حجم بيانات الرعاية الصحية بنسبة 48% سنوياً، ليرتفع حسب تقرير كلية الطب في جامعة ستانفورد إلى نحو 23314 إكسا بايت خلال 2020.

أضاف جناحي: نشهد ثورة بالقطاع الصحي، مع تنامي انتشار إنترنت الأشياء الطبية، التي باتت تسجل التجارب والخبرات اليومية؛ لتشكل جميعها «البيانات الضخمة»، التي تربط بين المرضى ومقدمي الخدمات الصحية في أنحاء العالم، وهو ما يتطلب أنظمة إلكترونية آمنة؛ لتبادل المعلومات وتخزينها وحمايتها من الاختراق أو السرقة.

وأوضح: إن الجميع حالياً يساوره القلق بشأن حماية الخصوصية مع كمية هائلة من المعلومات والبيانات الشخصية المخزنة إلكترونياً، وتسهم نوعية بيانات قطاع الرعاية الصحية في جعلها هدفاً للمهاجمين.

ويؤكد جناحي، أن دولة الإمارات تحظر اتصال الأنظمة الطبية في القطاع الحكومي وشبه الحكومي بالسحابة الإلكترونية خارج نطاق الدولة، وهذا يحمي من القرصنة وسرقة المعلومات، ولطالما اهتمت الدولة بالمعلومات وأمنها.

وقال: يشكل إصدار القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2019 في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، الصادر بتاريخ 6 فبراير/شباط 2019، دفعة قوية لتحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع الصحي، ومشجعاً لشركات كثيرة على دخول السوق المحلي، خاصة وأن القانون يهدف إلى ضمان الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، وضمان توافق الأسس والمعايير والممارسات المعتمدة مع نظيراتها المعتمدة دولياً، وتمكين وزارة الصحة ووقاية المجتمع من جمع وتحليل وحفظ المعلومات الصحية على مستوى الدولة.



أعلى معايير الخصوصية



يؤكد علي مطر، رئيس شركة لينكدإن في الشرق الأوسط وإفريقيا، أن البيانات باتت تحتل أهمية كبيرة؛ لمنح الناس ميزة تنافسية، وهو ما نترجمه عبر رؤيتنا؛ الرامية إلى استخدام معلومات البيانات حول المواهب والشركات لاستباق التوجهات السائدة في السوق، من دون الإخلال بخصوصية المستخدم التي تأتي أولاً في جميع التحديثات التي نقوم بها؛ حيث لا نشارك مع الآخرين سوى البيانات الكلية (المجمعة) «aggregate data» ونلتزم بأعلى معايير خصوصية البيانات الواردة في قانون حماية البيانات في أوروبا، المعروف باسم تشريع حماية البيانات العامة (GDPR).

وأضاف مطر: مما لا شك فيه أن البيانات تشكل عماد الاقتصاد المعرفي، ونحن في «لينكدإن» نتقن التعامل معها والمحافظة على خصوصيتها، ونستخدمها في أعمالنا كلها، ومن أبرز الأمثلة عليها، أداة «منصة لينكدإن لتحليلات المواهب»؛ وهي أول منتج للبيانات الذاتية في «لينكدإن»؛ لدعم خبراء الموارد البشرية، ومديري المواهب والتوظيف؛ من خلال تزويدهم بالبيانات التي يحتاجون إليها؛ لاتخاذ قرارات مستنيرة تراوح بين تقييم الأقران والتحليلات المتعلقة بالمحافظة على الموظفين واستقطاب طلاب الجامعات. وتقدم معلومات يتم استخلاصها من البيانات المتاحة التي يدخلها أعضاء «لينكدإن».

وتتضمن أداة «منصة لينكدإن لتحليلات المواهب» تقريرين؛ الأول يركز على الموظفين في شركة ما، ويحمل اسم «تجمع المواهب»، والآخر يركز على البيانات الخاصة بشركة ما، ويحمل اسم «تقرير الشركات».



تصدعات



بدأت التصدعات تظهر في الفرضية التقليدية القائلة إن العملاء يسعدون بمشاركة بيانتهم مع المؤسسات التي يتعاملون معها، طالما أنهم يحصلون بالمقابل على منتجات وخدمات أفضل وأكثر تخصيصاً، في حين قال آخرون إن الناس بدأوا يتضجرون من المؤسسات التي تعدهم وتفشل في تحقيق قدر أكبر من التخصيص في تبادل البيانات.

ومع ذلك، وفي الوقت الذي واصلت فيه المؤسسات سعيها بلا هوادة لجمع البيانات والتحليلات، وتخزينها وتحليلها إلى جانب الخدمات المرتبطة بها، وجدت مجموعة من المؤسسات الداخلة حديثاً إلى هذا القطاع فرصة للانخراط في سوق تجارة البيانات متسارعة النمو؛ من خلال تلبية الطلب المتزايد للناس على أدوات التحكم ببياناتهم، واستثمارها مادياً بصورة أفضل.

وينبغي على المؤسسات أن تظهر بشكل واضح نيتها في مكافأة المستخدمين الذين يشاركون ببياناتهم، وأن ترسم خطاً مستقيماً لمسار تفاعلاتها مع العملاء، بدءاً من قيامهم بمشاركة البيانات، ووصولاً إلى استلامهم للمنتجات والخدمات بالمقابل. كما ستحتاج المؤسسات إلى تبيان ما يستفيده العميل؛ لضمان تبادل منصف لقيمة البيانات بالنسبة للعملاء.

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بناء أطر أقوى للخصوصية



يقول سام طيان، مدير عام سايج الشرق الأوسط: يمكن تعريف البيانات الشخصية بأنها أي بيانات تحدد أو ترتبط بشخص معين، بما في ذلك شكله الجسدي والبيانات البيومترية وسجل الأفراد ضمن نظام إدارة علاقات العملاء وحتى بيانات تعقب المواقع الإلكترونية التي تجمعها ملفات تعريف الارتباط.

وفي وقت يشهد فيه العالم حوارات حول طريقة تعامل الشركات التكنولوجية العملاقة مع البيانات، ومع تزايد خروق البيانات في الشرق الأوسط، تشكل اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR) معياراً لحماية البيانات العالمية والأنظمة المتعلقة بالخصوصية، وتحدد اللوائح العامة لحماية البيانات الحد الأدنى من متطلبات التعامل مع جميع البيانات الشخصية.

ويساعد الامتثال لهذه اللوائح على بناء أطر أقوى لخصوصية البيانات، إضافة إلى تعزيز الثقة بالعلامة التجارية؛ من خلال طمأنة العملاء إلى الشركات بأنها تحمي بياناتهم الشخصية تماماً، ويجب على الشركات الشرق أوسطية إصلاح عمليات وأنظمة حماية البيانات، وتدريب الموظفين على الامتثال للوائح؛ لأنها ستؤثر في عدة أقسام ضمن الشركات، كما يجب عليها ألا تتجاهل اللوائح العامة لحماية البيانات؛ لأن ذلك سيكون له تبعات مكلفة، وتؤثر هذه اللوائح في الشركات التي تتخذ من الشرق الأوسط مقراً لها، والتي يتعين عليها الالتزام باللوائح، إذا كانت تقدم بضائع أو خدمات لأفراد في الاتحاد الأوروبي، أو كانت تتعقب أو تراقب تصرفاتهم.



اللوائح العامة



يضيف طيان، عن أهم عناصر اللوائح العامة لحماية البيانات إذا كنت تجمع بيانات بناءً على موافقة الأفراد، فقد فرضت تشريعات حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، أن تكون هذه الموافقة دائماً ممنوحة بحرية وأن تكون محددة وجاءت عن وعي. ويتعين على الشركات وضع تدابير تقنية وتنظيمية على مدار عمر البيانات الشخصية؛ لمطابقة توقعات الخصوصية للفرد، من أول اتصال مع الشركة، حتى نهاية علاقة الفرد مع الشركة.

وفي حالة حدوث خرق للبيانات؛ فإنه يتعين على الشركات التي تجمع البيانات الشخصية، إبلاغ سلطات حماية البيانات خلال 72 ساعة من معرفتها بالخرق، وفي حالة وجود خطر كبير يلحق الضرر بالأفراد الذين تعرضت بياناتهم للاختراق؛ فيجب إخطارهم أيضاً.

ووفقاً اللوائح العامة لحماية البيانات، يجب على السلطات العامة والمؤسسات التي تتكون أنشطتها الأساسية من المراقبة المنتظمة والمنهجية للأفراد أو معالجة البيانات الشخصية الحساسة على نطاق واسع، أن تعين لديها مسؤولاً؛ لحماية البيانات، بشرط أن يمتلك خبرة ومعرفة متخصصة في قانون حماية البيانات، ويمكن أن يكون إما موظفاً أو مزود خدمة يتبع لجهة خارجية. كما يجب أن يتبع لسلطة إشرافية.



العصر الرقمي يفرض تأمين البيانات



يرى شارك آندي بوردي، كبير مسؤولي الأمن الإلكتروني في شركة هواوي، أنه وفي العصر الرقمي الحالي، يجب أن يدعم القطاع العام والخاص القرارات المهمة والحيوية للمرحلة الراهنة بشأن مبادئ تأمين البيانات، وهذا التعاون هو الطريقة الوحيدة لرفع مستوى الخصوصية وتعزيز إدارة هوية الأجهزة المتصلة، ومواءمة معايير مصادقة المستخدم مع بيئة المدينة الذكية.

فريجوناس: تصميم أعمال المؤسسات بأسلوب شفاف

يقول ديفيد فريجوناس رئيس فريقأك «سنتشر التفاعلية» في الشرق الأوسط وتركيا: أصبح الغموض الذي يكتنف كيفية استخدام البيانات الشخصية، مصدراً للقلق، ولتحقيق تقدم إيجابي على هذا الصعيد؛ ينبغي تصميم أعمال المؤسسات بأسلوب يضمن لها الشفافية؛ بحيث يثق المستهلكون بمساعيها الهادفة إلى الحصول على البيانات الضرورية فقط لابتكار منتجات وخدمات جديدة، وأن تلك المؤسسات تستخدم بياناتهم وتخزنها بطريقة مسؤولة.

أضاف: بالفعل، تضاءلت ثقة العملاء في المؤسسات التي تجمع بياناتهم وتستخدمها، وخلال استطلاع للرأي أجرته شركة «IBM» أكد 75% من المشاركين أنهم لن يشتروا أي منتج من أي شركة، مهما بلغت أهميته، إذا لم يكونوا على ثقة بقدرة الشركة على حماية بياناتهم، في حين اعتبرت نسبة 60% من المشاركين أن نشوب حرب ما؛ يعدّ مسألة أقل أهمية من مشكلات الأمن السيبراني.

وأثارت معاناة المؤسسات في تنفيذ اللوائح الجديدة لأمن البيانات، مزيداً من القلق فبعد مرور 4 أشهر على دخول تلك اللوائح حيز التنفيذ، فشلت نحو 70% من الشركات حول العالم في تلبية طلبات الأفراد الواردة للحصول على نسخ من بياناتهم الشخصية في غضون فترة زمنية مدتها تصل إلى شهر واحد فقط.