الاقتصاد

اتفاق أوروبي على حزمة تحفيز بنصف تريليون يورو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكن وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي مساء أول أمس الخميس من التوصل إلى خطة إنقاذ مالية لاقتصاداتهم المهددة بوباء ، بعد فشلهم في التوافق في وقت سابق هذا الأسبوع، فيما قال رئيس المجلس شارل ميشيل، أمس، إن دول الاتحاد الأوروبي ستعقد قمة في 23 إبريل لإرساء قواعد «انتعاش اقتصادي قوي». وجاءت تصريحات ميشيل بعد يوم من موافقة وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي على تقديم دعم قيمته نصف تريليون يورو لاقتصادات دولهم التي تضررت من الفيروس.
وقال ميشيل في بيان على تويتر «حان الوقت لتمهيد الطريق أمام تعاف اقتصادي قوي. ويجب أن تعيد هذه الخطة انطلاق اقتصاداتنا بينما نعزز من نقاط الالتقاء الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي. وسيتعين على ميزانية الاتحاد الأوروبي لعب دور هادف في هذا المجال».
وجاء في البيان أنه يتعين على قادة الاتحاد الأوروبي بحث «إنشاء صندوق مؤقت للتعافي لضمان تعافي اقتصادي أوروبي قوي لجميع الدول الأعضاء». وستصل الحزمة التي اتفق عليها وزراء المالية بإجمالي الاستجابة المالية للاتحاد الأوروبي لمواجهة الوباء إلى 3.2 تريليون يورو (3.5 تريليون دولار)، وهي الحزمة الأكبر في العالم وتأتي على رأس الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء على المستوى الوطني. (وكالات)

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