شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ التضخم في الصين لأدنى مستـوى فـي 5 أشــهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباطأ التضخم في الصين لأدنى مستوى في 5 أشهر خلال مارس/آذار الماضي، مع تباطؤ تكاليف الغذاء والمواد غير الغذائية.
وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في الصين، أمس الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 4.3% خلال مارس/آذار الماضي مقابل زيادة بنحو 5.2% خلال فبراير/شباط السابق له.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن معدل التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم سوف يسجل 4.9% في الشهر الماضي.
وجاء ارتفاع معدل التضخم وسط قفزة في أسعار لحوم الخنازير؛ حيث ارتفعت بنحو 116.4% في الشهر الماضي على أساس سنوي، مقابل زيادة بنحو 135.2% في الشهر الثاني من العام الجاري.
في حين تباطأ نمو أسعار المواد الغذائية إلى 18.3% خلال الشهر الماضي، مقابل زيادة بنحو 21.9% في الشهر السابق له، بينما سجلت المواد غير الغذائية ارتفاعاً بنحو 0.7% مقابل نمو 0.9% في نفس الفترة المقارنة.
وأما على أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.2% خلال مارس/آذار الماضي، مقابل زيادة بنسبة 0.8% في الشهر السابق له.
وفي بيانات منفصلة، انخفضت أسعار المنتجين في الصين بنحو 1.5% على أساس سنوي في الشهر الثالث من العام الجاري، مقارنة مع انخفاض بنحو 0.4 في فبراير/شباط السابق له، وسط ضعف الطلب المحلي والخارجي.
وبحسب تقديرات المحللين فإنه من المتوقع أن تتراجع أسعار المنتجين في الصين بنحو 1.1% خلال الشهر الماضي.
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