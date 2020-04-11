4 أسهم قيادية تمنح الأسواق دفعة قوية في أسبوع «الانكشافات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

حققت مؤشرات الأسهم المحلية ارتفاعات قوية في التعاملات الأسبوعية، مستفيدة من الأداء اللافت، لبعض القياديات في البنوك والعقار والاتصالات، لتمتص الأسواق بذلك أثر انكشافات عدد من البنوك على «إن أم سي للرعاية الطبية»، لاسيما في أول جلستين من الأسبوع المنصرم. وقفز مؤشر سوق دبي في أسبوع بنسبة 6.2% عند مستوى 1830 نقطة، فيما صعد مؤشر «أبوظبي» 9.45% وهي أعلى نسبة ارتفاع أسبوعية منذ عام 2009، ليقفل عند مستوى 4113.67 نقطة، بدعم رئيسي من أسهم «أبوظبي الأول»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«إعمار العقارية»، و«اتصالات».

بلغت السيولة الأسبوعية في الأسواق 2.09 مليار درهم، منها 1.3 مليار درهم في دبي، و791 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.5 مليار سهم، توزعت بواقع 1.2 مليار سهم في دبي، و329.4 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 34.8 ألف صفقة.

وكانت وجهة الشراء في أسبوع لمصلحة المستثمرين المواطنين بالدرجة الأولى، وبصافي استثمار بلغ 103.3 مليون درهم كمحصلة شراء منها 39.4 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و64 مليون درهم في دبي، وفي المقابل، لم ينفك المستثمرون الأجانب (غير العرب) عن التسييل، ليصل صافي استثماراتهم 122.3 مليون درهم محصلة بيع، (66.7 مليون محصلة بيع في أبوظبي، و55.6 مليون في دبي).



سوق دبي



قفز مؤشر سوق دبي المالي في أسبوع عند مستوى 1830 نقطة، مستفيداً من الارتفاعات القوية للمؤشرات القطاعية في البنوك والعقار والنقل والإستثمار.

وزاد قطاع البنوك 6.6% مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 21.74%، في مقابل نزول «دبي الإسلامي» 4.78%.

وصعد قطاع العقار 6.2% مع صعود «إعمار العقارية» 8.72%، و«إعمار للتطوير» 5.58%، و«داماك» 6.74%، و«الاتحاد العقارية» 13.74%، و«ديار» 8.37%، و«أرابتك» 12.73%.

وارتفع قطاع الاستثمار 3.85% مستفيداً من ارتفاعات «دبي للإستثمار» 0.92%، و«سوق دبي المالي» 16.79%، و«شعاع كابيتال» 2.1%.

وصعد قطاع النقل 12.3%؛ بفعل ارتفاع «أرامكس» 19.31%، و«العربية للطيران» 5.17%، و«الخليج للملاحة» 3.4%.



سوق أبوظبي



أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 4113.67 نقطة، مستفيداً من ارتفاع أسهم شركات البنوك والاتصالات والإستثمار والطاقة السلع والخدمات.

وقفز قطاع البنوك 13.35% نتيجة ارتفاع «أبوظبي الأول» 21.12% على الرغم من نزول «أبوظبي الإسلامي» 13.51%، و«أبوظبي التجاري» 1.67%.

وزاد قطاع الاتصالات 7.24% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما زاد قطاع الطاقة 3.26% بفعل نمو «دانة غاز» 6.5%، و«طاقة» 7.85%، بالرغم من تراجع «أدنوك للتوزيع» 1.41%.

وصعد قطاع الاستثمار 2.6% مع صعود «إشراق» 12.2%، و«العالمية القابضة» 2.74%، فيما انخفض «الواحة كابيتال» 0.63%.

وعلى العكس، تراجع قطاع العقار 0.32% نتيجة تراجع «رأس الخيمة العقارية» 4.18% في الوقت الذي استقر «الدار» من دون تغيير.



توجه السيولة



وبشأن التداولات الأسبوعية في سوق العاصمة، كان النصيب الأكثر من السيولة ل«أبوظبي التجاري» ب145.87 مليون درهم، مغلقاً عند 4.11 درهم، تلاه «الدار» بسيولة بلغت 143 مليون درهم، وأغلق عند 1.5 درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة قدرها 119.3 مليون درهم، مغلقاً عند 3.33 درهم، و«أبوظبي الأول» بتداولات بلغت 118.45 مليون درهم، وأقفل عند 12.1 درهم.

وتركزت السيولة في سوق دبي على «دبي الإسلامي» الذي جذب 319 مليون درهم، مغلقاً عند 3.19 درهم، تلاه «إعمار العقارية» مستحوذاً على 227.5 مليون درهم، وأقفل عند 2.37 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة قدرها 114 مليون درهم، ليغلق سعره عند 8.4 درهم.

Advertisements



الارتفاعات والانخفاضات



وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي خلال أسبوع «القدرة القابضة» بارتفاعه 30% مغلقاً عند 1.43 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» في الارتفاع، ثم جاء بالمركز الثالث «مجموعة أغذية»، وصعد 17.16% مغلقاً عند 3.14 درهم.

وعلى العكس، جاء التراجع الأكثر ل«أبوظبي الإسلامي»، تلاه في التراجع «الخليج للصناعات الدوائية - جلفار» بنسبة 10.81% ليغلق عند 0.668 درهم، ثم «الشارقة للأسمنت» بنزوله 9.74% إلى 0.686 درهم.

أما في سوق دبي، تصدر الارتفاعات «الإمارات دبي الوطني»، تلاه في المركز الثاني «أرامكس» وأغلق عند 2.78 درهم، ثم «سوق دبي المالي» الذي أقفل سعره عند 0.64 درهم.

وفي المقابل، جاء الانخفاض الأكثر ل«دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» بنزوله 9.65% وإغلاقه عند 3.84 درهم تلاه «اكتتاب القابضة» ونزل 6.77% عند 0.124 درهم، ثم «المدينة للتمويل»، وهبط 6.67% إلى 0.126 درهم.



تداولات الجنسيات



وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 66.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 12.3 مليون درهم محصلة شراء العرب، و15 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و39.39 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 66.7 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء في أسبوع، بصافي استثمار 79.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 15.45 مليون درهم محصلة شراء العرب، و63.98 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

والمقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 79.4 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 23.8 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و55.61 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.



الشراء الأجنبي



وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم في أسبوع، على أسهم شركات «إعمار العقارية»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«أبوظبي الأول»، و«جي إف إتش»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «إعمار مولز»، و«الدار»، و«دبي الإسلامي»، و«أدنوك للتوزيع»، و«إعمار للتطوير».



المؤسسات



بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل في السوقين، بصافي استثمار بلغ 61.8 مليون درهم محصلة بيع، منها 11.93 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و49.9 مليون درهم محصلة بيع في دبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 61.8 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 49.9 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و11.93 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.