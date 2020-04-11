شكرا لقرائتكم خبر عن «إير فرانس» تطلب دعماً حكومياً لمواصلة العمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت إير فرانس كيه.إل.إم: إنه على الرغم من إجراءات خفض النفقات الرامية إلى التصدي لتداعيات أزمة فيروس كورونا، فإنها تتوقع عدم كفاية السيولة لديها في الربع الثالث من العام، لكنها أضافت أنها متأكدة من أن الحكومتين الفرنسية والهولندية ستدعمان المجموعة. (رويترز)

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