شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتفاخر بالمكاسب الأسبوعية القوية للأسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفاخر الرئيس الأمريكي مجدداً بالمكاسب الأسبوعية القوية للأسهم في الولايات المتحدة، على الرغم مما اعتبره منع الديمقراطيين لحزمة تحفيز إضافية.
وقال دونالد ترامب عبر تغريدة نشرها على «توتير»، أمس الجمعة، إن سوق الأسهم شهد مكاسب في 4 أيام فقط لم يشهدها منذ عام 1974، قائلاً: «لدينا فرصة كبيرة للارتداد الكبير عندما ننتهي من العدو غير المرئي، في إشارة إلى فيروس (كوفيد-19)».
وتأتي هذه التصريحات بعد أن قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنحو 12 % خلال تعاملات الأسبوع، عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بضخ قروض بقيمة 2.3 تريليون دولار؛ لدعم الاقتصاد المتأثر بالوباء المميت.
وفي تغريدة أخرى، قال ترامب: إن الديمقراطيين يمنعون زيادة حزمة تحفيزية بقيمة 251 مليار دولار رامية إلى دعم الشركات الصغيرة والتي ستساعدهم في المحافظة على موظفيهم وسط الأزمة الجارية، وأضاف: إنه يجب أن تكون لدينا مرحلة رابعة من الاستثمار في البنية التحتية مع تخفيضات الضرائب على الرواتب.
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