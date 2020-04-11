22 مليار دولار مبيعات الأجانب لسندات الخزانة الأمريكية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت حيازات البنوك المركزية الأجنبية من سندات الخزانة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، مع العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا على الحكومات والبنوك المركزية في كافة أنحاء العالم. وبحسب البيان الأسبوعي الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، أول أمس الخميس، تراجعت حيازة البنوك المركزية الأجنبية من سندات الخزانة بنحو 21.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 8 إبريل الماضي.

ويمثل هذا الأداء الأسبوعي الهبوط السادس على التوالي، كما يأتي بعد بيع قياسي في شهر مارس / آذار الماضي بلغ 109 مليارات دولار، وتراجعت الحيازات الرسمية الأجنبية لسندات الخزانة مجدداً في الأسبوع الأول من شهر إبريل / نيسان الماضي، قبل أن يعلن الفيدرالي عن برنامج جديد للقروض بقيمة تصل إلى 2.3 تريليون دولار الخميس.