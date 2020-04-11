شكرا لقرائتكم خبر عن «موانئ دبي العالمية» توقف العمل بنظام التوقيع اليدوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض
أوقفت «موانئ دبي العالمية» - إقليم الإمارات نظام العمل بالتوقيع اليدوي على الوثائق، ضمن سياسة التعديلات التي أدخلتها للتصديق على المعاملات المرتبطة بالعمليات التشغيلية.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي أطلقتها «الشركة» للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لضمان سلامة وصحة مستخدمي الموانئ والعاملين فيها وكافة الطواقم البحرية.
ونصحت الشركة جميع العملاء بضرورة اتباع إرشادات مهمة تمثلت بعدم حاجة ربان السفينة إلى توقيع مستند«lashing certificate» ويتم اعتباره وجميع مستندات العمليات التشغيلية معتمدة من قبل موانئ دبي العالمية بمجرد قبول ربان السفينة الشروع بالإبحار، وبمجرد إبحار السفينة؛ ستعتبر الشركة أن مستند«lashing certificate» قد تمت الموافقة عليه من قبل ربان السفينة، ويتوجب على الربان الإبلاغ عن أية ملاحظات أو تحديات يواجهها في جميع الأوقات.
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