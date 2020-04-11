شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يستهدف حظر «تشاينا تيليكوم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلبت بعض الوكالات التنفيذية الأمريكية من لجنة الاتصالات الفيدرالية منع عمل شركة «تشاينا تيليكوم» في البلاد، بدعوى وجود مخاطر على الأمن القومي.

وبحسب ما نشرته شبكة «سي.إن.بي.سي» الأمريكية أمس الجمعة، فإن وزارة العدل إلى جانب الوكالات الفيدرالية الأخرى ووزارة الخارجية طلبت إلغاء لجنة الاتصالات الفيدرالية الترخيص الممنوح لشركة «تشاينا تيليكوم» لتنفيذ خدمات الاتصالات الدولية من وإلى الولايات المتحدة.

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