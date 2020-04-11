الاقتصاد

32 مليار دولار لإنقاذ شركات الطيران الأمريكية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إنه يجب إنقاذ شركات الطيران الأمريكية، وإن إدارته تستعد لكي تقدم لهم خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية شروط منحة حجمها 32 مليار دولار؛ لتخفيف أثر تفشي فيروس «».
وقال الرئيس الجمهوري، في معرض إعادة نشر تغريدة مقال لمعلق على قناة فوكس نيوز عن إنقاذ قطاع الطيران، «ليس جيداً... لكن هكذا الوضع. يجب إنقاذ شركات الطيران!». من جهة أخرى أرجأت «إيرباص» خططاً لإنشاء خط تجميع جديد في تولوز بفرنسا لطائرتها «إيه321» في الوقت الذي تكابد فيه الشركة أزمة فيروس «كورونا».
وقالت مصادر بالقطاع: إنه على الرغم من أن خطة تحويل مصنع الشركة لإنتاج إيه 380 في تولوز، والذي يقلص نشاطه، ما زالت مطروحة، فإن الحاجة الملحة للمضي قدماً فيه اختفت مع الضغوط المالية الناجمة عن أزمة فيروس «كورونا».
وأكد ذلك متحدث باسم إيرباص قائلاً: خططنا لخط إيه321 في تولوز، معلقة، حين نرى المعدلات ترتفع مجدداً سنعيد الانخراط في الخطط.
كان الرئيس التنفيذي للشركة جيوم فوري قال للصحفيين الأسبوع الماضي، إن إيرباص «ستجمد» الاستثمارات الجديدة؛ للمحافظة على السيولة. (رويترز)

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