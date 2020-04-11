عقارات دبي تسجل 508 مبايعات بـ 1.08 مليار درهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 1.49 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 508 مبايعات بقيمة 1.08 مليار درهم، منها 42 مبايعة للأراضي بقيمة 237.85 مليون درهم، و466 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 846.59 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 21 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 48 مليون درهم، تلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم، وثالثة في المركاض بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 58 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 73 مبايعة بقيمة 178 مليون درهم، تلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم، وثالثة في «البرشاء جنوب الرابعة» بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 380.46 مليون درهم، منها 25 رهون لأراض بقيمة 338.72 مليون درهم، و40 رهناً لفلل وشقق بقيمة 41.74 مليون درهم، كانت أهمها في منطقة «البرشاء جنوب الثانية» بقيمة 186 مليون درهم، وأخري في منطقة الثنية الأولى بقيمة 62 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 26.28 مليون درهم كانت أهمها في منطقة مرسى دبي بقيمة 9 ملايين درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 8 ملايين درهم.