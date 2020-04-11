الاقتصاد

ارتفاع الناتج الصناعي في فرنسا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت بيانات في فرنسا ارتفاع الناتج الصناعي في البلاد خلال شهر فبراير الماضي بشكل غير متوقع.
وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي (إينسي) أن الناتج الصناعي الفرنسي ارتفع في فبراير بنسبة شهرية بلغت 0.9% مقابل ارتفاع نسبته 1.1% في شهر يناير الماضي.
يأتي ذلك في ظل انتعاش صناعات الفحم وتكرير البترول بنسبة 4.9% في حين ارتفع ناتج صناعات النقل بنسبة 2% غير أن ناتج صناعات المعدات والأجهزة انخفض بنسبة 0.5%. (وام)

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