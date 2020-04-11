شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الناتج الصناعي في فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت بيانات في فرنسا ارتفاع الناتج الصناعي في البلاد خلال شهر فبراير الماضي بشكل غير متوقع.

وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي (إينسي) أن الناتج الصناعي الفرنسي ارتفع في فبراير بنسبة شهرية بلغت 0.9% مقابل ارتفاع نسبته 1.1% في شهر يناير الماضي.

يأتي ذلك في ظل انتعاش صناعات الفحم وتكرير البترول بنسبة 4.9% في حين ارتفع ناتج صناعات النقل بنسبة 2% غير أن ناتج صناعات المعدات والأجهزة انخفض بنسبة 0.5%. (وام)

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