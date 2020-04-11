عمليات تزوير في مساعدات للشركات المتضررة من «كورونا» بألمانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت أكبر ولاية ألمانية، أول أمس الخميس، تعليق دفع مساعدات طارئة للشركات المتضررة جراء تبعات تفشي فيروس كورونا في البلاد بسبب رصد عمليات تزوير واسعة.

وأشارت سلطات ولاية شمال الراين - وستفاليا في غرب ألمانيا إلى أنها وبعد تلقيها «معلومات عن وجود مواقع إلكترونية وهمية مدرجة في نتائج محركات البحث»، قررت «التعليق المؤقت» لدفع المساعدات الموجهة للشركات الصغيرة وأصحاب المهن الحرة التي أقرتها برلين للمساعدة في تخفيف تبعات الفيروس.

وتبين أن المزورين ينشئون مواقع إلكترونية وهمية ينسخون عبرها الصفحات الرسمية للسلطات، حيث يمكن تقديم طلبات الحصول على مساعدات عبر الإنترنت.

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وهم يجمعون بعدها البيانات الخاصة بالشركات التي تملأ الاستمارات، ثم يستخدمونها ويقدمون الطلبات بأنفسهم على مواقع فعلية للاستحصال على الأموال.

وأعلنت الشرطة المحلية بالموازاة إطلاق تحقيق إثر تلقي شكاوى عدة «من أشخاص يرغبون في طلب مساعدات عبر الإنترنت»، و«يحالون إلى مواقع مزيفة» تسعى «بوضوح إلى استغلال» بياناتهم.

وينتشر هذا النوع من عمليات التزوير في مناطق ألمانية عدة منذ أن أعلنت الحكومة عن مساعدة بقيمة 50 مليار يورو للشركات الصغيرة في مواجهة تبعات تفشي وباء كوفيد - 19. وتصل قيمة المساعدات الإفرادية إلى 15 ألف يورو للشركات التي تضم أقل من عشرة موظفين.

وفي نهاية آذار / مارس، حذرت ولاية بادي-فورتمبرغ من ازدياد هذه المواقع الوهمية، داعية الشركات إلى التأكد من تصفح الصفحات الرسمية حصراً لتسجيل طلبات المساعدات. (أ ف ب)