خطة الإنقاذ الأوروبية.. ابتكار يشوبه الغموض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد أسابيع من الجدل، تغلبت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على خلافاتها ووافقت على خطة طوارئ بقيمة 500 مليار يورو (550 مليار دولار) لإنهاض الاقتصاد الأوروبي المنهار بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. في ما يلي ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأزمة مساء الخميس:

الخطط الوطنية

أولاً، رحب وزراء مالية الدول الأعضاء بمجموعة من خطط الإنفاق الوطني المنفردة التي تبنتها مختلف دول القارة وبلغت في الإجمال حوالي 3% من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي، أو ما يقرب من 600 مليار يورو.

هذه الخطط المعتمدة في غياب أي تنسيق، تكشف عدم المساواة المتأصل في أوروبا، مع تميز واضح للبلدان الغنية مثل ألمانيا وهولندا التي لديها الوسائل لإنفاق مبالغ كبيرة.

أما الدول الأعضاء المثقلة بالديون مثل إسبانيا وإيطاليا والتي تقع في خط المواجهة مع الفيروس، فليس لديها هذه الوسائل وتخاطر بإخافة الأسواق إذا زادت الإنفاق على أزماتها.

كان التحدي الذي واجه الوزراء هو وضع خطة لتقاسم العبء بشكل أفضل من دون التأثير سلباً في الأسواق.

صندوق الإنقاذ

يقوم جوهر الخطة التي طرحتها ألمانيا على استخدام آلية الاستقرار الأوروبية، وهي صندوق إنقاذ أنشأته منطقة اليورو في عام 2012 خلال أزمة الديون لمساعدة الدول التي تواجه مشاكل الحصول على تمويل في الأسواق.

يبلغ إجمالي المبلغ الموجود بتصرف آلية الاستقرار الأوروبية حوالي 420 مليار يورو، ولكن في مقابل المساعدة، يجب على الحكومات المحتاجة تنفيذ إصلاحات واستقبال المدققين الذين يرسلهم الاتحاد الأوروبي إلى العواصم الوطنية لمراجعة حساباتها.

قاومت إيطاليا وإسبانيا هذا المسار بسبب هذه الشروط التي أصرت هولندا المتشددة عليها.

وفي النهاية، وافق الوزراء على فتح خطوط ائتمان محدودة لأي دولة تطلبها من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، ولكن فقط طالما يتم إنفاقها على تكاليف مرتبطة «بشكل مباشر وغير مباشر» بجائحة كوفيد-19.

سندات كورونا؟

دعت إيطاليا وإسبانيا، بدعم من فرنسا وعدد قليل من الدول الأخرى إلى إنشاء «أداة» مالية من خلال قرض مشترك من جميع البلدان الـ19 التي تستخدم العملة الموحدة، على أن تجمع هذه الأداة - التي أطلقت عليها روما اسم «كورونابوندز» - الاقتراض من قبل دول منطقة اليورو للإنفاق على الانتعاش الاقتصادي بعد انحسار الوباء.

على الرغم من النداءات المتكررة، لم تتزحزح برلين ودول الشمال، ووضعت فكرة إنشاء صندوق انتعاش بتمويل من الاقتراض التشاركي طي الأدراج.

وعلى الرغم من أن البيان الختامي يشير إلى مصادر تمويل «مبتكرة» لصندوق انتعاش محتمل، قال وزير المالية الهولندي ووبكي هوكسترا للصحفيين «يجب ألا نخدع أنفسنا.... هناك أغلبية تعارض سندات اليورو، وأغلبية ضد تشارك الديون، لقد أبقي النص غامضاً عن عمد».

لطالما رفضت الدول الأعضاء التي تعتبر ديونها الأكثر أماناً، وعلى رأسها ألمانيا، تبادل مخاطرها لصالح الدول الأضعف مالياً.

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بنك الاستثمار الأوروبي

طرحت ألمانيا وهولندا إجراءات تضامن أخرى، بما في ذلك قرار اتخذته السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بتعليق أحكام العجز والديون خلال الأزمة، بالإضافة إلى رفع الحظر المفروض على المساعدات الحكومية.

وشكر الوزراء بنك الاستثمار الأوروبي الذي تديره الدول الأعضاء الـ 27، على اقتراحه صندوق ضمان أوروبياً. وسيتم دعم الصندوق بضمانات من الدول الأعضاء الأمر الذي سيجعل من الممكن جمع ما يصل إلى 200 مليار يورو إضافية، تستهدف بشكل رئيسي الشركات الصغيرة الأوروبية.

«خطة مارشال»

وافق الوزراء على اقتراح المفوضية الأوروبية للحصول على ضمان على مستوى الاتحاد يمكن أن يجمع 100 مليار يورو لمساعدة أنواع معينة من برامج إعانات البطالة الوطنية مع خسارة الملايين أعمالهم ووظائفهم بسبب الوباء.

ووفق المخطط المعقد المسمى «شور» (أس يو آر إي)، ستعطي الحكومات الوطنية الـ 27 موازنة موقتة لبروكسل حتى تتمكن مفوضية الاتحاد الأوروبي من جمع الأموال من الأسواق لإقراض الدول الأعضاء التي تكافح لمساعدة الموظفين الذين خسروا فجأة عملهم.

واقترحت المفوضية أيضاً استخدام موازنة الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل للفترة من 2021 إلى 2027، وهي قيد التفاوض حالياً، والتي يمكن تعزيزها لتكون بمثابة «خطة مارشال» للتعامل مع الأزمة.

ميركل تشيد

وصفت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الجمعة اتفاق الإنعاش الاقتصادي لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي وافق عليه الاتحاد الاوروبي بأنه «حجر زاوية مهم»، مشيرة إلى ضرورة تنفيذه في أقرب وقت ممكن.

ونقل المتحدث باسمها ستيفن سيبرت في تغريدة عن ميركل قولها إنّ الاتفاق «يمثل حجر زاوية مهماً نحو رد فعل مشترك وتضامن أوروبي خلال جائحة كورونا». وأضافت أنه على وجه الخصوص يمكن للدول الأعضاء الآن خوض المعركة ضد البطالة. وتوصل الوزراء الأوروبيون للاتفاق بعد أن خففت الدول المتشددة بخصوص الموازنة، وخاصة هولندا، موقفها من الإصلاح الاقتصادي والرقابة الخارجية مقابل تقديم المساعدة.

لكن الوزراء ما زالوا غير متفقين على مقترح الاقتراض المشترك عبر «كورونابوندز»، وهي فكرة رفضتها ميركل مراراً.

وكانت إيطاليا وإسبانيا دعتا، بدعم من فرنسا وعدد قليل من الدول الأخرى إلى إنشاء «أداة» مالية من خلال قرض مشترك من جميع البلدان التسعة عشر التي تستخدم العملة الموحدة، على أن تجمع هذه الأداة - التي أطلقت عليها روما اسم «كورونابوندز» - الاقتراض من قبل دول منطقة اليورو للإنفاق على الانتعاش الاقتصادي بعد انحسار الوباء.