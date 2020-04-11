شكرا لقرائتكم خبر عن «صندوق النقد» يشكل لجنة استشارية خارجية لشؤون الوباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الجمعة تشكيل مجموعة استشارية خارجية جديدة لإبداء الرأي في تحديات السياسات، بما في ذلك ما يتعلق بجائحة فيروس كورونا (وباء كوفيد-19) وتأثيرها الاقتصادي الهائل.

تضم المجموعة مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين وخبراء وأكاديميين من القطاع الخاص، من بينهم ثارمان شانموجاراتنام، رئيس سلطة النقد في سنغافورة، والرئيسة التنفيذية لمجموعة سانتاندير آنا بوتين.

وتضم اللجنة محمد العريان، كبير الاستشاريين في «أليانز»، ووزير مالية نيجريا السابق ورئيس وزراء استراليا السابق.

وقال صندوق النقد إن الفريق سيجتمع مع جورجيفا ومسؤولين كبار آخرين بالصندوق عدة مرات سنوياً.

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