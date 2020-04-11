باريس تنتصر لحقوق النشر.. وتجبر «جوجل» على التفاوض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت هيئة تنظيم المنافسة الفرنسية، أنّه ينبغي على موقع «جوجل» البدء بدفع حقوق مادية للمجموعات الإعلامية مقابل نشر محتواها، وأمرت محرّك البحث العملاق بالتفاوض مع هذه المجموعات؛ بعد رفضه المستمر منذ أشهر الامتثال لقانون حقوق النشر الرقمي الأوروبي الجديد.

وقالت الهيئة: إنّها «تطلب من «جوجل» إجراء مفاوضات بحسن نيّة مع الناشرين ووكالات الأنباء في غضون ثلاثة أشهر حول المقابل المادي؛ لإعادة استخدام محتواهم المحميّ».

وأضافت: إنّ «هذا الأمر القضائي يتطلّب أن تؤدّي المفاوضات بشكل فعلي إلى اقتراح من «جوجل» بدفع مقابل مادي» لأصحاب حقوق النشر، ويجب تطبيقه بأثر رجعي حتى أكتوبر/تشرين الأول 2019، عندما باتت فرنسا أول دولة تصادق على القانون الأوروبي.

والقرار الجديد المتعلّق بـ«الحقوق المجاورة» لحقوق المؤلف، صُمّم لضمان حصول ناشري الأخبار على تعويضات مادية عند عرض إنتاجهم على المواقع الإلكترونية ومحركات البحث ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن محرّك البحث «جوجل» الذي يضيّق عمليات البحث على الإنترنت في أوروبا رفض الامتثال، معتبراً أنّ المقالات والصور ومقاطع الفيديو لن تظهر في نتائج البحث ألا إذا وافقت وسائل الإعلام على السماح له باستخدامها مجاناً.

وقال الموقع: إنهم في حال رفضوا ذلك، فسيظهر فقط عنوان ورابط غير فعّال للمحتوى، ما يؤدّي بالتأكيد إلى تقليص المشاهدة وانخفاض الإيرادات الإعلانية المحتملة للناشر.

وتقدمت مجموعات إعلامية ووكالة «فرانس برس» بشكوى أمام هيئة تنظيم المنافسة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

إساءة استخدام

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وقالت الهيئة الفرنسية، الخميس، إنّ «ممارسات «جوجل» من المرجّح أن تشكّل إساءة لاستخدام موقعها المهين، وأن تتسبّب بضرر فوري لقطاع الصحافة».

أما «جوجل» فقال: إنه منذ دخول القانون الأوروبي الجديد للنشر الرقمي حيّز التنفيذ في فرنسا العام الماضي، يتعاون محرك البحث مع «الناشرين لزيادة دعمنا واستثماراتنا في الأخبار».

وقال نائب رئيس «جوجل» للأخبار ريتشارد غيغراس في بيان اطّلعت عليه «فرانس برس» «سنمتثل لأمر (هيئة تنظيم المنافسة الفرنسية) بينما نقوم بمراجعته ونتابع هذه المفاوضات».

وكان موقع «جوجل» أعلن سابقاً أن قانون الحقوق المجاورة لحقوق المؤلّف لا يفرض رسماً على نشر الروابط، وأنّ الناشري الأوروبيين حصلوا على قيمة كبيرة من الـ8 مليارات زيارة كل شهر من مستخدمي الإنترنت الذين يقومون بعمليات بحث على الموقع.

تنظيم المنافسة

وقالت هيئة تنظيم المنافسة: إن هناك إجراءات مؤقتة تتطلب من «جوجل» نشر المواد وفق الأساليب التي يختارها الناشرون، ما سيساعد في توفير مفاوضات متوازنة تضمن الحياد لكيفية فهرسة المعلومات وتصنيفها ليجدها القرّاء.

وأضافت: إنّ هذه الإجراءات ستبقى سارية حتى الوصول إلى قرار بشأن الأسس الجوهرية للقضية، وأنّ «جوجل» مطالب بتقديم تقارير شهرية حول إجراءات تنفيذ الأمر القضائي الصادر عنها.

ورحّبت وزارة الثقافة الفرنسية التي تدعم إلى حد كبير قطاع الإعلام بالأمر القضائي.

وقال وزير الثقافة فرانك ريستر في بيان: إنّ «على جوجل الآن أن يقترح على ناشري الأخبار مكافأة عادلة تتناسب مع القيمة التي يستمدّها محرّك البحث من المحتوى».

وقالت رابطة ناشري الصحف الأوروبية: إنّ القطاع يحتاج إلى تنفيذ سريع لقانون حقوق النشر الأوروبي الجديد في القوانين المحلية، وأنّ الأمر القضائي الفرنسي يوفّر «سابقة ضرورية أيضاً لإجراء نقاش على مستوى أوروبا يتناول إساءة استخدام «جوجل» لقوته السوقية في مجال الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف». (أ.ف.ب)