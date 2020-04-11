مبيعات السيارات في الصين تهوي 43.3%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن مبيعات السيارات في الصين هوت 43.3 بالمئة على أساس سنوي في مارسL آذار، لتنخفض بوتيرة أبطأ مقارنة مع الشهر الماضي في الوقت الذي يعاود فيه أكبر سوق للسيارات في العالم التحرك بعد تفشي فيروس كورونا.

وانخفضت مبيعات السيارات بالبلاد في فبراير شباط 79 بالمئة مع انهيار الطلب بفعل الجائحة.

لكن اتحاد مصنعي السيارات في الصين، أكبر اتحاد للقطاع في البلاد، أفاد بأن مارس آذار شكل تراجعا للشهر الحادي والعشرين على التوالي، مع تراجع إجمالي مبيعات السيارات إلى 1.43 مليون وحدة مقارنة مع نفس الشهر قبل عام. (رويترز)