وزير البترول يعلن أسباب تخفيض أسعار البنزين.. ويكشف سر تثبيت السولار

كتب: ضياء السقا

أرجع المهندس طارق الملا، وزير البترول، انخفاض أسعار البنزين في مصر إلى أن انهيار البترول في شهر مارس، موضحا أن الأسعار انهارت بشكل كبير، ولا يمكن الحكم بهذا السعر، وستعمل اللجنة المسئولة عن عمل دراسات، وأن التكلفة التي تتحملها الدولة ثابتة لا تتغير والسعر العالمي هو فقط من يتغير.

وأضاف وزير البترول، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناةmbc مصر، أن آلية تسعير المحروقات والبنزين، لا تعتمد منفردة على أسعار البترول العالمية فقط، وإنما تتم من خلال تقييم 3 أشهر بـ3 أشهر أخرى، مشيرا إلى أن لغة التعامل مع الشركاء الأجانب تتم بالأسعار العالمية مثلما يتم التعامل مع أسعار الذهب، مؤكدا أن أسعار المحروقات التي تم إقرارها جاءت وسط تذبذب في أسعار البترول في العالم، نتيجة لما خلفه فيروس كورونا المستجد.



وأوضح الملا، أن تخفيضات أسعار البنزين والمحروقات ستتم بشكل حذر للغاية لأن هناك عدم استقرار في أسعار البترول، مؤكدا أن تلك القرارات لابد أن تكون متوزانة ويتم وضع كافة الاعتبارات، ولابد أيضا من النظر لمصالح الناس ومصالح الدولة في آن واحد.



وقال الوزير، إن سعر السولار لم يتغير سعره لأن المكون المحلي تم ضبطه وأصبح هناك إنتاج أكثر، ولكن في النهاية يتم استيراد كميات من الخارج لذلك لم يشهد تخفيضات كما شهدت أسعار البنزين، فضلا عن وجود تعريفات للنقل والشحن ومروره بعدة مراحل تسببت في استقرار سعره، موضحا أن استهلاك السولار ضعف استهلاك المحروقات الأخرى.

وكانت وزارة البترول، قد أعلنت مساء الجمعة، تخفيض أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار اعتبارًا من السبت، 11 إبريل، تماشيا مع المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى يتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.

وبحسب بيان للبترول، اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019.

وفى ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات الوباء.

وبناء على ذلك فقد تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائى كما يلى:

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- البنزين ٩٥ 8.50 جنيه للتر

- البنزين ٩٢ 7.50 جنيه للتر

- البنزين ٨٠ 6.25 جنيه للتر

- كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن.

وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباحا يوم السبت الموافق 11 ابريل 2020، مع ثبات وعدم تغيير باقى أسعار المنتجات البترولية.

أما فيما يتعلق بأسعار البنزين والمازوت والسولار، قبل إعلان الأسعار الجديدة كانت كالتالي:

6.5 جنيه للتر لبنزين 80.

7.75 جنيه للتر لبنزين 92.

8.75 جنيه للتر لبنزين 95.

6.75 جنيه للتر السولار، ولم تتغير

4259 جنيه لطن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز.