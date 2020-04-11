شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضار: إقبال على شراء الليمون للوقاية من كورونا..وتراجع سعره لـ 8 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن هناك إقبال من المواطنين على شراء الخضروات والفاكهة التي تساهم فى رفع المناعة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا مثل الليمون، وأيضاً البرتقال واليوسفى قبل اختفائهما من الأسواق بسبب انتهاء موسم الشتاء، كما هناك إقبال على شراء منتجات الطماطم والبطاطس والثوم والبصل لسهولة تخزين تلك المنتجات قبل زيادة الإقبال عليها خلال شهر رمضان، مضيفا رغم الإقبال على تلك الخضروات إلا أن أسعارها تراجعت بسبب زيادة المعروض، وكان أبرزها تراجع سعر الليمون بين 8-12 جنيه بدلا من 17-20 جنيه.

وأكد "نجيب"، لـ"الخليج 365"، توافر كافة أنواع الخضروات والفاكهة بكميات ضخمة بالأسواق تكفى احتياجات المستهلك نتيجة دخول موسم العروة الصيفية وهو ما يساهم فى زيادة المعروض من أنواع الخضار والفاكهة مثل الفلفل البلدى الخيار والكوسة والباذنجان والطماطم والبامية والبطيخ والكانتلوب، مضيفا :"نبشر المواطنين بتوافر المعروض من الخضروات والفاكهة بسبب زيادة محصول العروة الصيفية هذا العام".

وكان حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، قد توقع تراجع أسعار عدد كبير من أنواع الخضراوات والفاكهة خلال الفترة المقبلة، وقبل أيام من شهر رمضان الكريم، بسبب قرب موسم حصاد تلك الأنواع، وهى الليمون والباذنجان والفلفل، بالإضافة إلى طرح أنواع جديدة من الجوافة والعنب والكانتلوب والبطيخ خلال الأيام القادمة.

Advertisements

وأكد "نجيب" توافر الخضراوات والفاكهة بالأسواق خلال الفترة الحالية، مطمئنا المواطنين قائلا: "هناك كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة فى الأسواق بدليل أننا نصدر كميات ضخمة يومياً إلى مختلف دول العالم، وتكالب المواطنين على الشراء هو سبب زيادة الأسعار خلال الفترة الماضية عند بائع التجزئة بسبب تخوفات المواطنين من أزمة كورونا".

وأضاف: "هناك سبب آخر لزيادة الأسعار وهو تعدد الحلقات بين التاجر والمستهلك، وهو أهم العوامل المتسببة فى زيادة الأسعار"، مشيرا إلى أن حل هذا الأمر يتطلب توفير منافذ متعددة للمواطنين.