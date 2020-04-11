شكرا لقرائتكم خبر عن كيف اتخذت لجنة التسعير قرار خفض سعر البنزين 25 قرشا؟ تعرف على الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما " السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات وفيما يلي أهم العوامل التي بناءا عليها تم خفض اسعار البنزين 25 قرش والتى كانت كالتالي .. 1-استعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019. 2- استعرضت اللجنة أيضا متوسطات سعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019. 3- اخذت لجنة تسعير المنتجات البترولية فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى يتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء. 4-مع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا. 5- وبناء علي كافة العوامل السابقة كان قرار اللجنة بخفض سعر بيع البنزين بأنواعه 25 قرش . Advertisements وكانت الأسعار الجديدة للبنزين بأنواعه كالتالي .. - البنزين 95 8.50 جنيه للتر - البنزين 92 7.50 جنيه للتر - البنزين 80 6.25 جنيه للتر - كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن. وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباحا يوم السبت الموافق 11 ابريل 2020، مع ثبات وعدم تغيير باقى أسعار المنتجات البترولية.

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