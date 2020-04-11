شكرا لقرائتكم خبر عن فى زمن الكورونا.. كيف تم تسعير البنزين للربع الثانى من العام الحالى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، والآثار الاقتصادية الناتجة عنه والتى كانت أحد الأسباب لانخفاض الطلب على النفط خلال الفترة الماضية، وفى ظل ارتفاع المعروض منه، مما أدى إلى انهيار أسواق النفط العالمية ووصول الأسعار خلال نهاية شهر مارس الماضى لـ 20 دولارا للبرميل، والتى تم اعتبارها ظروف استثنائية، حيث اجتمعت مجموعة أوبك بلس أمس واتخذت مجموعة من القرارات على رأسها خفض الإمدادات النفطية للأسواق العالمية من اجل اعادة التوازن مرة أخرى لأسواق النفط العالمية.

ومن هنا ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط، كان قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، والتى أعلنت أسعار البنزين الجديدة اليوم، تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة، وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.

واجتمعت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020، مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، أخذه فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى تعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.

ومن جانبه قال خالد عثمان، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتجارة الداخلية، إن قرار لجنة التسعير بخفض البنزين 25 قرشا حماية للمواطن، موضحا أن انخفاض الأسعار غير المسبوق للنفط فى العالم حدث خلال الـ20 يوما الأخيرة من شهر مارس الماضى ومن هنا كان قرار اللجنة بتخفيض الأسعار 25 قرشا فقط.

وأضاف خالد عثمان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من المتوقع ارتفاع أسعار النفط خلال الثلاث أشهر المقبلة، والعودة إلى مستوياته الطبيعية خاصة بعد اجتماع أوبك بلس أمس مما سيترتب عليه زيادة كبيرة فى أسعار الخام بنسب قد تصل لـ30%، موضحا أنه من الصعب زيادة أسعار البنزين بهذه النسب على المواطن خلال قرار لجنة القادمة والتى من المقرر انعقادها خلال بداية شهر يوليو المقبل، ومن هنا أيضا كان قرار خفض أسعار البنزين خلال انعقاد اللجنة بهذه النسبة كحماية للمواطن.

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وكانت أسعار البنزين والمازوت الجديدة بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية كالتالى ..

- البنزين 95 8.50 جنيه للتر

- البنزين 92 7.50 جنيه للتر

- البنزين 80 6.25 جنيه للتر

- كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن.

وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباحا يوم السبت الموافق 11 ابريل 2020، مع ثبات وعدم تغيير باقى أسعار المنتجات البترولية.