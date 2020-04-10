إنفو جراف.. أسعار البنزين قبل وبعد الانخفاض

كتب: ضياء السقا

أعلنت وزارة البترول مساء الجمعة، تخفيض أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار اعتبارًا من السبت، 11 إبريل، تماشيا مع المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى يتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.

وبحسب بيان للبترول، اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019.

وفى ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات الوباء.

وبناء على ذلك فقد تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائى كما يلى:

- البنزين ٩٥ 8.50 جنيه للتر

- البنزين ٩٢ 7.50 جنيه للتر

- البنزين ٨٠ 6.25 جنيه للتر

- كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن.

وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباحا يوم السبت الموافق 11 ابريل 2020، مع ثبات وعدم تغيير باقى أسعار المنتجات البترولية.

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أما فيما يتعلق بأسعار البنزين والمازوت والسولار، قبل إعلان الأسعار الجديدة كانت كالتالي:

6.5 جنيه للتر لبنزين 80.

7.75 جنيه للتر لبنزين 92.

8.75 جنيه للتر لبنزين 95.

6.75 جنيه للتر السولار، ولم تتغير

4259 جنيه لطن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز.

وفيما يلي إنفوجراف، نشره اليوم السابع للأسعار الجديدة: