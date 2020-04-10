شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس هيئة البترول: خفض سعر البنزين 25 قرشا حماية للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد عثمان، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتجارة الداخلية، إن قرار لجنة التسعير بخفض البنزين 25 قرشا حماية للمواطن، موضحا أن انخفاض الأسعار غير المسبوق للنفط فى العالم حدث خلال الـ20 يوما الأخيرة من شهر مارس الماضى ومن هنا كان قرار اللجنة بتخفيض الأسعار 25 قرشا فقط.

وأضاف خالد عثمان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من المتوقع ارتفاع أسعار النفط خلال الثلاث أشهر المقبلة، والعودة إلى مستوياته الطبيعية خاصة بعد اجتماع أوبك بلس أمس مما سيترتب عليه زيادة كبيرة فى أسعار الخام بنسب قد تصل لـ30%، موضحا أنه من الصعب زيادة أسعار البنزين بهذه النسب على المواطن خلال قرار لجنة القادمة والتى من المقرر انعقادها خلال بداية شهر يوليو المقبل، ومن هنا أيضا كان قرار خفض أسعار البنزين خلال انعقاد اللجنة بهذه النسبة كحماية للمواطن.

واجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، أخذا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى يتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.

وفى ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.



وبناء على ذلك فقد تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائى كما يلى: وبناء على ذلك فقد تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائى كما يلى:

- البنزين 95 8.50 جنيه للتر

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- البنزين 92 7.50 جنيه للتر

- البنزين 80 6.25 جنيه للتر

- كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن.

وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباحا يوم السبت الموافق 11 ابريل 2020، مع ثبات وعدم تغيير باقى أسعار المنتجات البترولية.