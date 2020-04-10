شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. تعرف على أسعار البنزين الجديدة بعد إعلان لجنة التسعير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، اليوم الأسعار الجديدة للبنزين والتي كانت كالتالي.. - البنزين 95 8.50 جنيه للتر - البنزين 92 7.50 جنيه للتر - البنزين 80 6.25 جنيه للتر - المازوت 3900 جنيه/طن.

أما فيما يتعلق بأسعار البنزين والمازوت والسولار، قبل إعلان الأسعار الجديدة كانت كالتالي.. أما فيما يتعلق بأسعار البنزين والمازوت والسولار، قبل إعلان الأسعار الجديدة كانت كالتالي.. Advertisements 6.5 جنيه للتر لبنزين 80. 7.75 جنيه للتر لبنزين 92. 8.75 جنيه للتر لبنزين 95. 6.75 جنيه للتر السولار، ولم تتغير 4250 جنيه لطن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز.

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