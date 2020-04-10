شكرا لقرائتكم خبر عن 663 مليون جنيه صافى مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل الأجانب "غير العرب" صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 663.5 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 122.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 65.4% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 27.7%، والعرب على 6.9% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

أما تعاملات الأجانب غير العرب، سجلت صافى بيع قدره 4.3 مليار جنيه منذ بداية العام، كما سجل العرب صافى بيع قدره 1.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 64.9% من قيم التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب نسبة 26.4% وسجل العرب 8.8%.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 9.17% ليغلق عند مستوى 10321.97 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 4.55% عند مستوى 1041.22 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 3.74% مغلقًا عند مستوى 1062.6 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 6.6% مغلقًا عند مستوى 11708.52 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 728.37 نقطة.

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وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 23.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 551.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.4% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 272.8 مليار جنيه إلى 293.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 7.5%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 162 مليار جنيه إلى 164.6 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%.