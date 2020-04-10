شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدرس مساهمتها فى خفض إنتاج النفط بـ3 ملايين برميل نفط يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث وزير الطاقة الأمريكى، دان برويليت، بلاده على المساهمة فى خطة خفض إنتاج الطاقة التى تناقشها مجموعة العشرين اليوم عبر وزراء الطاقة، برئاسة السعودية، حيث توقعت مصادر بالاجتماع أن يتراوح الخفض الأمريكى من 2 إلى 3 ملايين برميل يوميا وفق العربية.

وأشار إلى الوضع القاسى في أسواق الطاقة العالمية، قائلا إن جائحة فيروس كورونا والفائض الضخم من معروض النفط خلقا مزيجا قاتلا.

وقال برويليت في كلمة معدة سلفا لاجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين يوم الجمعة ”حان الوقت أن تبحث جميع الدول بجد عن كل ما يمكن لكل منها بذله لعلاج اختلال العرض والطلب... ندعو جميع الدول لتسخير شتى الأدوات التي تحت تصرفها للمساعدة في تقليص الفائض.

وكان وزراء طاقة دول مجموعة العشرين قد اجتمعوا اليوم، افتراضيا، لمناقشة الاتفاق المبدئى الذى توصل له أعضاء أوبك+ أمس ، بخفض الإنتاج النفطى لمنتجيه بحوالى 10 ملايين برميل يوميا، وهو ما توقف على موافقة المكسيك.

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من جانبه، قال دميترى بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسى، اليوم الجمعة، إن الرئيس فلاديمير بوتين أشاد بوثيقة "أوبك +" بشأن خفض إنتاج النفط، والتى كانت حلا وسطا فى 22 دولة من أصل 23 دولة.

وأضاف بيسكوف، "يقيم الرئيس بوتين بشكل إيجابى للغاية الوثيقة المتفق عليها، وكانت هذه الوثيقة تسوية من 22 دولة كانت قادرة على الاتفاق على خفض إنتاج النفط"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وتابع "لا يوجد خاسرون.. لا يوجد سوى الرابحين من هذا القرار. علاوة على ذلك ، فإن البلدان المنتجة للنفط والبلدان المستهلكة للنفط والاقتصاد العالمى ككل، والتى كان من الممكن أن تغرق فى حالة من الفوضى، تستفيد من هذا القرار".