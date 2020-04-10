شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع على نحو طفيف بدعم من تعافي "جونسون" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الجمعة على نحو طفيف أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل استمرار تعافي الحاةل الصحية لرئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون".



وكان "جونسون" قد أودع العناية المركزة في مستشفى "سانت طوماس" بالعاصمة البريطانية "لندن" بعد تدهور حالته الصحية متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.



ولكن أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية أمس الخميس بأن "جونسون" خرج من العناية المركزة بعد استجابته للعلاج وجاهز التنفس الصناعي وتحسنت حالته الصحية.

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وأضاف بأن "جونسون" أصبح قادراً على التحرك والمشي بوتيرة تدريجية وأنه سيبقى تحت الملاحظة الكثيفة إلى حين التأكد من تعافيه من الفيروس بشكل تام.



هذا، وقد ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" إلى أكثر من سبعين ألف حالة مؤكدة، في حين توفي جراء المرض نحو تسعة آلاف شخص.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.2468، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2487 وأقل سعر عند 1.2435.