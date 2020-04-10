شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستقر إيجابياً أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو أمام العملة الأمريكية على نحو إيجابي اليوم الجمعة وسط تعاملات هائدة مع إغلاق عدد من الأسواق على مستوى العالم في عطلة رسمية.



وتشهد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والبرازيل وغيرها من الدول عطلة رسمية للاحتفال بما يعرف باسم "الجمعة العظيمة"، والتي تسبق عيد الفصح يوم الإثنين الممقبل.



هذا، وتستعد دول منطقة اليورو لإقرار حزمة تحفيز وإنقاذ مالية بمئات المليارات من الدولارات لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" على اقتصاد التكتل الموحد.

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وكان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد صرح أمس بأنه يتوقع تعافي الاقتصاد الأمريكي بوتيرة قوية حال السيطرة على فيروس كورونا في البلاد.



وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 1.6 مليون حالة بينما توفي أكثر من 100 ألف شخص بالمرض.



وعلى صعيد التعاملات، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:01 بتوقيت جرينتش عند 1.0936، وسجل أعلى سعر عند 1.0954 بينما سجل أقل سعر عند 1.092.