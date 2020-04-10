شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تعلن مراجعة أسعار البنزين لشهر أبريل لعام 2020م والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:05 مساءً, 10 أبريل 2020 م المناطق - واس أعلنت أرامكو السعودية أن تطبيق أسعار البنزين المحدّثة سيكون ابتداءً من 18 شعبان 1441هـ الموافق 11 أبريل 2020م، ويمكن لملاك المحطات وللمواطنين متابعة تحديث الأسعار بشكلٍ شهري عبر الرابط التالي:

https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels

علمًا بأن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو السعودية تعلن مراجعة أسعار البنزين لشهر أبريل لعام 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.